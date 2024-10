Andrés Iniesta se despide del fútbol como jugador y anuncia que quiere ser entrenador

El futbolista Andrés Iniesta ha anunciado muy emocionado este martes su despedida del fútbol como jugador a los 40 años, pero ha asegurado que "el juego continúa". El ex jugador del Barça y de la selección española ha afirmado que, "desde ya", está empezando con el curso de entrenador.

"Quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Los que me conocéis, sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido. Intentaré volver a hacer un gran trabajo. No será detrás del balón, sino en otro lugar. Seguiremos viéndonos. Seguiréis escuchando cosas de mí. Con muchas ganas. Si hay algo que puede definir mi carrera es orgullo. No hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota y día que fui futbolista. Eso es lo más grande para mí", ha comunicado.

El resto, como ha señalado, es historia. "Son títulos, momentos malos que todos tenemos que pasar. El orgullo ha sido lo que me hace estar muy feliz. Con pena porque habría jugado hasta los 90 años. Pero orgulloso", ha asegurado.

"Mi carrera deportiva ha sido como un cuento, porque he vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel deportivo y profesional", un recorrido que, ha remarcado, empezó en su Fuentealbilla natal (Albacete), que ha recordado "muy feliz" en el acto que se ha celebrado en el America’s Cup Experience del Port Vell en Barcelona.

"Nunca pensé que llegaría este día. Todas estas lágrimas que hemos echado durante estos días son lágrimas de emoción y de orgullo. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos. Después de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse", ha dicho el centrocampista.

Iniesta ha destacado que "esos valores han sido imprescindibles" en su vida y por eso hoy se siente "muy orgulloso de todo ese camino". "Me siento muy feliz de haber conseguido el sueño de ser futbolista profesional porque era lo que más quería. Hoy es como un cuento. He vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y profesional. Me encantaría que hiciésemos un recorrido por ese cuento", ha remarcado.

"El cuento empieza en Fuentealbilla, en la pista del pueblo, del cole y con todos los viajes a Albacete. Recuerdo esa etapa muy feliz en esos ampos de tierra. Recuerdo ver al Alba en primera división y disfrutar muchísimo. Aunque nunca jugué en el Albacete, siempre tuve dos equipos: el Alba y el Barça. Mi tierra siempre está en el corazón. Hoy hay compañeros y entrenadores que han vivido ese camino y agradecerles todo lo que hicieron por mi", ha recordado.

Además, ha tenido unas palabras para su familia: "Como bien sabéis, ya tengo 40 años, me habéis visto hablar muchas veces y sabéis la importancia que tiene para mí mi familia. Siempre han sido mi motor, donde siempre me he apoyado. Mi hermana y mis padres lo han sido todo para mí. Hoy tengo mi maravillosa familia, con Ana y nuestros seis pequeños. Son el motor que mueven todo y dan sentido a lo que hacemos".

"Me gustaría hacer una mención especial para mi padre, ha sido mi inspiración. Siempre hemos tenido una conexión muy especial desde que tuve dos años. Mi pasión por el fútbol y lo que he hecho en el fútbol se lo debo a él. Muchísimas gracias por todos los consejos, por los silencios y por lo que has significado para mí".

El viaje de su vida, ha afirmado, ha sido Fuentealbilla-Barcelona. "Hoy tengo la suerte de estar con esas cuatro personas que hicimos ese viaje: mis padres, mi abuelo y yo. Es muy bonito que casi 30 años después estemos aquí en este momento tan importante y tan especial. Este viaje comporta todo el trabajo, sacrificio, humildad y esfuerzo".

"La Masía me cambió para siempre, es el lugar donde mejor podía estar para potenciar todos los valores que hay que tener en la vida. No tengo palabras para agradecer. Para mí, venir al Barça era un sueño y me focalicé para cumplirlo. No podía desviar mi foco de lo que quería y llegar al mejor lugar posible para lograr todos los sueños que tenía por delante", ha señalado.