Inter - Barcelona: horario y dónde ver el partido de Champions League en directo

Después de un ajustado encuentro en el Montjuic, el Barcelona y el Inter de Milán se vuelven a ver las caras para jugarse uno de los boletos a la gran final de la Champions League. Dicha final se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en Múnich, Alemania.

Los blaugranas buscan llegar a esta última estancia después de 10 años, mientras que el Inter quiere disputar su segunda final en tres años. Una de las principales novedades de este encuentro, que tendrá lugar mañana 6 de mayo, puede ser la reaparición de Robert Lewandowski, quien lleva arrastrando molestias musculares desde hace dos semanas.

A continuación te contamos cuál es el horario del partido, además de en dónde podrás verlo desde la comodidad de tu casa.

Inter vs. Barcelona: este es el horario

El partido tendrá lugar mañana, 6 de mayo, en el Estadio Giuseppe Meazza a partir de las 21:00 horas. Los dos equipos llegan entre luces y sombras durante esta temporada, pero con el objetivo claro de quedarse con ‘La Orejona’.

¿Dónde ver el Inter vs. Barcelona en directo?

En España, la semifinal será transmitida a través de la plataforma de streaming de Movistar Plus+. Este choque solo tiene un precedente en la Liga de Campeones, para ello nos remontamos a la temporada 2009 - 2010, donde el Inter le ganó al equipo catalán por 3-1.

¿Cómo ver el Inter vs. Barcelona en directo?

Para hacerlo, puedes aprovechar la suscripción en Movistar Plus+, que por solo 9,99 euros te da el acceso a su servicio de streaming. No solo podrás disfrutar de los mejores partidos de la Champions League, sino de otros de los eventos deportivos más populares.

¿Por qué suscribirse a Movistar Plus+?

Es una de las mejores plataformas de su tipo actualmente, no solamente si eres un apasionado del fútbol y los deportes, sino de las películas, series, programas de televisión, etc. Este servicio se contrata a través de una suscripción mensual de 9,99 euros, con la que no tienes permanencia y podrás disfrutar de todo tipo de contenido en alta calidad.

Por si fuera poco, si quieres compartirlo con alguien más, tan solo tendrás que pagar 4,99 euros al mes, esto ya que Movistar Plus + permite crear dos perfiles independientes.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de mayo de 2025.

