Carolina Marín abandona entre lágrimas la semifinal de bádminton por lesión en su rodilla derecha 

Un dolor universal. Carolina Marín se ha tenido que retirar de las semifinales de bádminton tras sufrir una lesión en su rodilla derecha durante el partido ante la china He Bing Jiao que iba ganando.

La deportista onubense estaba a un paso de repetir los pasos de Río 2016 y pelear por el oro olímpico, pero una mala pisada en el 10-6 de la segunda manga terminó con ella en el suelo, gritando de dolor.

La española trató de seguir, se puso una rodillera, pero no pudo ser. Las molestias eran importantes y tras intentar forzar, se giro a su equipo, les dijo que no podía seguir y se echó al suelo entre unas lágrimas que han sobrecogido a toda España.

Hasta entonces, Carolina Marín había ofrecido un rendimiento impresionante. Jugó tácticamente durante la primera manga para contrarrestar los buenos golpeos de su rival. Arrancó el partido con el marcador igualado a 5, pero terminó activando la maquinaria.

La onubense comenzó a ir al ataque y, poco a poco, fue sumando ventaja, alejándose de la deportista china. Algo que le sirvió para llevarse el primer set (21-14) del encuentro y dar el primer paso para conseguir el pase a la final.

Carolina Marín no desaprovechó la ocasión y arrancó la segunda manga de la misma forma, intratable. La deportista española no bajó el nivel y siguió al ataque en la búsqueda de la victoria. Se hizo con una importante ventaja de 5-2, aunque He Bing Jiao trató de recortar diferencias.

En el 10-6 del segundo set fue cuando se produjo el fatídico momento. La deportista española caía tras una mala pisada y sus gritos de dolor congelaban a toda la pista. La lesión le impide su objetivo por colgarse el oro, pero lo más importante ahora es que tenga una pronta recuperación en su rodilla derecha para ver las opciones que tiene de pelear por el bronce.