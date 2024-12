El entrenador del Racing de Ferrol propina un cabezazo al del Real Zaragoza al término del partido

El actual entrenador del equipo gallego y exjugador del Barcelona y Oviedo, entre otros equipos, Cristóbal Parralo, ha tenido que rectificar después de haber dado un cabezazo nada más terminar el encuentro a su homólogo del Zaragoza, David Navarro. Al mismo tiempo, Navarro intentó responder con una bofetada.

El técnico del Racing de Ferrol tuvo que ser sujetado por el personal de seguridad del estadio y por Javier Manjarín, otro exfutbolista. "No estoy orgulloso de que me expulsen y entrar en ninguna situación, pero somos personas, tenemos sangre en las venas y muchas veces hay cosas que no son justificables. Y podrán contar las milongas que quieran, pero sólo hay que ver mi trayectoria. Creo que llevo una amarilla en toda la temporada", lamentó Parralo tras lo sucedido en la sala de prensa ante las preguntas de los periodistas.

"Tengo una sensación que hacía muchos años que no sentía. Prefiero no hablar de lo que ha pasado. No es buen ejemplo para el fútbol. Lo que ha pasado es terrible. No quiero hablar de eso", añadió.

David Navarro también se pronunció al respecto. "Estoy entero. Lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está. La noticia que hay que contar es que el equipo ha ganado con la portería a cero. El fútbol es un deporte que mueve pasiones, por eso es lo que es", afirmó el técnico.

La agresión podría costarle más de un partido de suspensión al técnico del equipo de segunda división, que finalmente ha perdido hoy 1-0 en el estadio de La Romareda.