Estos 30 segundos de la madre de Morata durante la celebración de España no dejan de verse

España celebró este lunes por todo lo alto la Eurocopa ganada a Inglaterra (2-1) este domingo en Berlín. Todo Madrid se lanzó a las calles para recibir a los futbolistas y al cuerpo técnico que ha logrado volver a colocar al país en lo más alto del fútbol continental.

Durante todo el recorrido por las calles de la capital no había un hueco libre para ver de cerca a los campeones de Europa. En Cibeles, delante del Ayuntamiento de Madrid, miles de personas esperaban desde primera hora de la tarde para ser testigos de un fin de fiesta que ya es historia del fútbol español.

Sobre el escenario fue el capitán, Álvaro Morata, el encargado de presentar a sus compañeros y ser el maestro de ceremonias. Pero antes fue su madre, Susana Martín, la que le robó los focos con las respuestas que dio durante una entrevista a TVE.

Preguntada por las críticas que recibe su hijo a diario, fue tajante y salió a defenderlo "como cualquier madre del mundo que vea que hablan mal injustamente de su hijo" con 30 segundos que llevan más de 175.000 reproducciones en redes sociales.

"Yo respeto que no guste a gente como jugador de fútbol, pero como persona no lo admito sin conocerle. No conozco a nadie que no me hable, o no me hable a través de otras personas, bien de Álvaro, de verdad lo digo. Igual suena un poco prepotente pero no lo entendemos, me duele muchísimo y me parece muy injusto", afirmó Martín.

Además, reconoció que está siendo un día "increíble" para todos y que se emociona con pensar en que su hijo fue el encargado de levantar la copa: "Me vienen sus recuerdos de cuando era pequeño, de momentos muy bonitos. Si te gusta el fútbol, y la selección, y tu hijo encima es el capitán y levanta la copa... Imagínate".