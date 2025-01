Jaume Naveira y Fermín Suárez, las voces del multiChampions más loco de la historia 

Jaume Naveira y Fermín Suárez no marcaron este miércoles ningún gol, ni dieron una asistencia ni tampoco fueron los autores del regate del día. Sus caras, de hecho, no salieron durante los 90 minutos de los 18 partidos que se disputaron en la jornada más emocionante de la historia de la primera fase de la Champions.

Sin embargo, ellos sí estuvieron presentes en los 64 goles que se cantaron, narraron las dos rojas que hubo y trataron de poner orden al vaivén que sufría la clasificación con cada cambio en algún marcador. Además y para completar una semana de locura, ambos volverán a ser este jueves el narrador y el comentarista de los 18 partidos que lleva el multifútbol de la última jornada de la Europa League.

"Ha sido agotador, pero ha sido una bendita locura, la verdad. Cada semana este ritmo no lo aguantaríamos, pero cuando son fechas concretas como esta se lleva bien y lo de anoche valió la pena con creces", asegura a El HuffPost Suárez, que a sus 33 años ejerce las labores de analista y comentarista y que es coautor con Ángel Iturriaga del libro El estilo del Barça, evolución táctica.

Él se incorporó de forma extraordinaria para hacer el multiChampions, ya que este formato está reservado a los jueves de Europa League y Conference. En cambio, Naveira sí que está de narrador los martes y miércoles para la máxima competición continental.

"Ahí el formato en Movistar se basa en dar pasos a las narraciones originales con una persona que presenta. Es más tranquilo. La locura viene los jueves, pero para esta última jornada de Champions y de manera extraordinaria Movistar decidió hacer un multi con el formato de los jueves y con Fermín", desvela este narrador de 31 años de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Los dos juntos llevan cinco años haciendo el multi, aunque se conocen desde 2017, cuando Naveira entró a Ser Catalunya para narrar los partidos del FC Barcelona al equipo radiofónico en el que ya se encontraba Suárez.

Así luce el estudio donde retransmiten Suárez y Naveira un multi. Imagen cedida

A pesar de la experiencia con la que cuentan, los primeros 10 minutos de los partidos de esta última jornada de Champions y los cambios clasificatorios que derivaron fueron un tsunami para ambos, tal y como reconoce el narrador: "Durante la primera media hora me estaba desbordando porque pasaban demasiadas cosas y había demasiados goles. No lo esperaba, era como si una ola me engullera. Había sentido alguna vez esto en algún multiEuropa League, pero ayer creo que casi me atropelló más".

Incluso confiesan los dos que la locura casi fue mayor a las primeras jornadas de Europa League y Conference, cuando mezclan ver goles de jugadores casi desconocidos con equipos que directamente no siguen: "Ayer, incluso teniendo todo mucho más controlado los equipos y los jugadores, hubo ocho goles en diez minutos y en los primeros 35 no pararon de pasar cosas. Después ya sí que se tranquilizó un poco y en general sí que lo llevamos bien".

18 pestañas abiertas, varios folios y muchos datos

Prepararse para un multiChampions (o de Europa League) requiere de un conocimiento previo muy elevado, pero también de una exhaustiva preparación de la que muchas veces el directo te impide lucirla. "Igual de todo lo que te preparas si el día sale loco acabas diciendo un 5%", destaca Suárez.

"De todo lo que tenía preparado para ayer, casi que solo pude decir que el árbitro del Barça-Atalanta, Michael Oliver, le han cambiado el partido que iba a pitar esta próxima semana tras recibir amenazas de la afición del Arsenal por una decisión en el último partido", explica Naveira, que cuenta que tenía 18 pestañas abiertas con las alineaciones, una clasificación impresa y un documento en el ordenador que era como una revista de prensa con la actualidad de todos los equipos.

Él, cuando terminó la jornada anterior, se puso a simular resultados para ver cómo quedaría la clasificación, pero ya fue a partir de este lunes cuando se puso en serio a buscar información.

Suárez, por su parte, subraya que ellos tienen que estar siempre pendientes para evitar desconectar y llevar así el trabajo al día: "Yo después de las jornadas de Conference y Europa League me paso todos los goles y asistencias a limpio y repaso los goles para ver cómo han sido".

"Para esta jornada de Champions cuando me dijeron que me iba a unir a Jaume miré todas las alineaciones de las últimas tres jornadas de todos los equipos, intenté buscar datos y curiosidades para el partido y saber los criterios de desempate. Han sido dos semanas de trabajo paulatino", añade este analista barcelonés, que llevaba impresas 10 páginas con datos a modo de previa (para la Europa League tiene un Excel con todas las pestañas de los equipos y un Word con goles y asistencias).

Durante la retransmisión ambos, que han acabado contentos con este formato y con la emoción que ha habido durante las últimas jornadas, tuvieron que estar muy pendiente de la clasificación hasta el punto de poner un grafismo en la pantalla. "Estar todo el rato mirando la tabla ha sido un cambio sustancial en este sentido, pero estaba claro. En el momento en el que pones 18 partidos a la vez para decir una última jornada de una fase de liga de una competición ya sabes que el lío va a ser tremendo y ayer salieron los equipos a por todas, a marcar y muchos partidos implicaban un cambio importante".

Por ello y ante el ritmo que tuvo la noche no tienen problemas en confesar que, como todo ser humano, cometieron algún error a la hora de narrar un gol que no fue o no ver el fuera de juego en el gol anulado al Brest contra el Madrid. "Son cosas que si solo vieras un partido te darías cuenta, pero tienes muchísimos estímulos por minutos y aunque intentas ser lo más pulcro y correcto con todos se te puede escapar alguno", apunta Suárez.

Además, prefieren no saber lo que van a ver y únicamente les dicen desde edición y producción al campo al que van a conectar. "No me gusta que me avancen nada, solo quiero saber al campo al que vamos y luego ya que las cosas me sorprendan. Intentamos transmitir la máxima naturalidad y prefiero que se note que estamos viéndolo igual que el espectador", señala Naveira.

De la complicidad total al éxito semanal en redes

Cuando Naveira propuso en verano del 2020 a Suárez como analista para hacer los multiEuropa League no se podían imaginar que menos de un lustro después iban a ser protagonistas en X (la antigua Twitter) cada semana.

La admiración mutua que transmiten hace mucho más sencillo convertir un formato que a priori puede ser caótico en un producto amable que acerque al espectador un partido entre el Qarabag (Azerbaiyán) y el Molde (Noruega). "Jaume es capaz de narrar 100 goles en cuatro horas a pleno pulmón y que todos sean emocionantes. A nivel vocal es una locura y es capaz de cantar el gol de ese partido como si fuera el de la final de la Champions y eso la gente lo agradece mucho", afirma de su compañero Suárez.

Naveira recoge el guante y también elogia a su pareja profesional: "Me parece complicadísimo ver el fútbol como lo ve. Es un enfermo de esto. Al momento ve las claves tácticas de los goles, quién se ha equivocado, qué jugador ha salido de su posición, etc". De hecho, Suárez extrapola lo que ve, más las estadísticas oficiales, para ir deduciendo cómo está siendo el partido y qué jugadores están siendo más activos.

Ese cóctel sumado a historias, goles, pifias y momentos memorables de jugadores y equipos más o menos desconocidos han convertido a Naveira y Suárez en los vocalistas del fútbol continental y dejaron su sello en una noche que ya es historia del fútbol europeo.