Mbappé acusa al PSG de tratarle con formas "violentas" tras confirmar que dejaría el equipo

Kylian Mbappé ya habla como jugador del Real Madrid. Lo hizo este lunes tras conocerse la firma del contrato por cinco temporadas en un breve mensaje en redes sociales. Y lo ha hecho este martes, ya ante los micrófonos, para despedirse del todo del PSG, entre acusaciones por el presunto trato "violento" que recibió en su último tiempo.

El futbolista francés ha atendido a los medios en la concentración con su selección nacional. Tras una breve referencia a su fichaje por el Real Madrid, Mbappé ha asegurado que los directivos del PSG "me hicieron entender que no jugaría, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia", tras conocer que no seguiría en el club parisino la próxima temporada.

Un ajuste de cuentas velado con Nasser Al-Khelaifi, sin mencionar al presidente del Paris Saint-Germain que ha servido también para encumbrar el papel del actual entrenador, Luis Enrique, a quien sí se ha mostrado muy agradecido.

"Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo", ha explicado en rueda de prensa.

Sería un poco cabrón venir a escupir y decir que fui infeliz en el PSG, pero allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así Kylian Mbappé

Pese a sus críticas a los responsables directivos, el astro francés ha querido dejar claro que "no era infeliz" en el PSG. "Estaría mal decir que sí. Hay cosas que me hicieron infeliz, pero hay cosas que no se pueden mostrar porque yo era un líder y no se sigue a alguien que está deprimido", prosiguió relatando enigmático.

"Sería un poco cabrón venir a escupir y decir que fui infeliz en el PSG, pero allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así. Hay mucha presión, pero hay cosas más serias en la vida", ha matizado poco después.

En palabras de Mbappé, "esto sigue siendo fútbol. Me pagan mucho dinero por jugar al fútbol. Hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas. Es bastante inapropiado que yo, Kylian Mbappé, me queje cuando en el mundo ocurren cosas horribles", remató, dejando dudas en torno a esas 'cosas'.