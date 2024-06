La lección de vida de la atleta paralímpica Sara Andrés: "Sin los psicólogos yo hoy no estaría aquí"

Los 37 años de vida de Sara Andrés Barrio perfectamente se podrían dividir en dos. En 2011 y cuando todavía tenía 25 años, esta atleta paralímpica española sufrió un accidente de coche cuando volvía de una fiesta que acabó con la doble amputación por debajo de sus rodillas.

Ahí vivió los peores meses de su vida, incluso reconoce que llegó a pensar en el suicidio. Meses cargados de incertidumbre, médicos y tinieblas de los que le costó salir, pero que gracias a su familia, amigos y a las sesiones de terapia que siempre ha defendido lo consiguió.

En su vida también ha tenido que afrontar dos cánceres: uno de tiroides en 2015 y otro de piel que superó en 2016. Lo hizo con la sonrisa que ya nadie ni nada le podía quitar y con la convicción de que le quedaba mucha vida por delante. Su lema lo dice todo: "Prefiero no tener pies y saber a dónde voy que tenerlos y estar perdida".

Sara Andrés consiguió darle la vuelta a la tortilla hasta el punto de convertirse en una paratleta de élite. Tras participar en los Juegos Paralímpicos de Río y de Tokio, esta también profesora de primaria en excedencia está a dos meses de debutar en sus terceros Juegos Paralímpicos. Y a París va con la ambición de lograr su primera medalla en esta cita, especialmente ilusionada tras la plata conseguida en los 100m en la clase T64 el año pasado en el Mundial de París y el bronce obtenido en esta misma categoría el pasado mes de mayo en el Mundial de Kobe.

Esta paratleta madrileña, además, ha charlado con El HuffPost este martes durante la presentación del documental Detrás de la medalla, (producido por la marca de nutrición YoPRO y laSexta), en el que también participan otros deportistas como el gimnasta Joel Plata, el nadador Hugo González o la triplista Ana Peleteiro, que decidió dejar plantado a este y a otros medios después de tener una entrevista fijada con anterioridad con ella.

¿Qué hay detrás de una medalla de Sara Andrés?

Hay mucho esfuerzo, muchas ganas y mucha ilusión detrás de una historia de vida complicada, pero bonita para contarla y que se conozca. Que no se vea solo el gran momento que tengas de éxito en la pista o en la piscina, porque hay una historia detrás intensa e interesante que ha hecho que sea quien soy ahora mismo.

Y para el que no la conozca ¿quién es Sara Andrés?

Soy una atleta paralímpica. Hace doce años perdí mis pies y eso cambió radicalmente mi vida, pero me considero una persona enérgica, muy positiva y con muchas ganas de seguir viviendo.

Viene de lograr en mayo el bronce en el Mundial Paralímpico de Kobe (Japón) y quedan dos meses para los Juegos Paralímpicos de París, ¿cómo se encuentra?

He ganado la medalla de bronce y sirve para confirmar las sospechas de que estamos entrenando muy bien y de que estamos en el buen camino. Quedan por mejorar algunas cosas y espero que en estos dos meses las podamos corregir para intentar lograr en París una medalla y, si es posible, que sea un poco mejor, así que puedo decir que me encuentro muy bien.

Dijo antes del Mundial que la cita en Japón sería definitiva para saber qué hay que cambiar de cara a París, ¿entiendo que con un bronce colgado del cuello hay que cambiar poco, no?

No, no, hay que cambiar mucho, veo muchos errores. Corrí para afuera, mirando a mis contrincantes y no me centré en lo que tenía que hacer. También estaba muy nerviosa, pensaba que no lo estaría, pero a la hora de la verdad sí que lo estaba. Esa experiencia me vino muy bien por haber competido ya con ellas y creo que se puede mejorar este bronce para intentar ser plata y ojalá oro.

Se quedó por detrás de Jong y Van Gansewinkel a tres décimas de ellas, ¿confía en poder pelear ese oro en París?

Está muy complicado y hay que ser realistas, pero tengo tiempo de mejora y si corrijo esas pequeñas cosas y me lo creo quizás sí que podría conseguir una medalla mejor y, por qué no, de oro. Me sacan unas décimas, pero se pueden recortar.

Sara Andrés, durante la entrevista con El HuffPost. Sergi González

Van a ser sus terceros Juegos Paralímpicos, pero estos con la novedad de ser un ciclo de tres años cuando venimos de uno de cinco, ¿cambia mucho?

Casi mejor de tres que de cinco años, que fue muy largo y tedioso. Con estos tres quizás faltaría un año más para asentar todas estas cosas, pero me han venido bien y lo hemos enfocado muy bien con mi entrenadora, Sara Montero. Hemos hecho buenas planificaciones y en estos tres años se ha visto la progresión pasando de no conseguir medalla en Tokio a ser segunda el año pasado y este año tercera. Ahí se ve todo el buen trabajo que hemos hecho.

Siempre ha defendido el aspecto psicológico y el ir a terapia, ¿podemos decir que sin ellas hoy no sería Sara Andrés?

Sin terapia y sin los psicólogos y psiquiatras que me trataron en su momento no podría haber afrontado lo que he hecho de la manera en la que lo he hecho, con una forma tan positiva y alegre y siempre viendo oportunidades en la vida. Sin ellos desde luego que yo hoy no estaría aquí. Me parece básico que cuando te duela el corazón o el alma vayamos al psicólogo, que nos quitemos ese tabú. Ir al psicólogo no es porque estés loco, es que estás pasando una mala época y necesitas a alguien que te ayude a sobrellevarla.

En el mundo del deporte también te ayudan a gestionar la exigencias, los nervios, las dudas previas, etc. Con ellos controlas esa presión de la gente que te mira y te apoya, pero que también te pone nervioso porque cuando te dicen 'vas a conseguir una medalla', no es algo fácil y sientes esa responsabilidad porque parece que si no la consigo estoy decepcionando.

No sé si eres fan del grupo Supersubmarina, pero recientemente se ha publicado un libro contando todo el proceso de su accidente y celebrando que están vivos. ¿Tú también lo sigues celebrando?

Yo digo que solo tengo 13 años y que soy muy joven. Esa fecha la celebro, celebro cada año de vida y disfrutarlo con la gente que quiero. Me di cuenta de todo lo importante que tenía en la vida y que rodearse de buena gente era lo primordial, así que intento hacer eso cada día.

Solos no somos nadie y las cosas se consiguen gracias a un equipo detrás, a una familia y a unos amigos que te ayudan, te impulsan y te empoderan. Ayudar a la gente te empodera y te hace sentir útil, que estás en una red y que puedes ayudar y te pueden ayudar a ti.

¿Esa es la principal lección que intenta trasladar a sus alumnos?

Sí, esa y que no se comparen, que no se enemisten y que se quieran como son, sin intentar cambiar al otro porque tienen que amar las diferencias.

Además del accidente y la amputación ha sufrido dos cánceres, ¿de dónde sale tanta fuerza mental para superar todos estos problemas?

Tengo buena suerte en la vida eh, parece que voy tachando enfermedades jaja Tengo días peores, pero el haber pasado tantas cosas malas te hace tener unas herramientas mentales y psicológicas más grandes que otras personas. Creo que sí que tengo una capacidad de resiliencia más grande y además, como he dicho antes, gracias a los psicólogos pude cambiar la idea de estar triste y pasar a ser una persona positiva que disfruta de la vida.

¿Alguna vez pensó en quitarse de en medio?

Sí, claro, obvio. En la amputación no estás bien, pasas un duelo y no sabes la vida que vas a tener, si vas a poder con ello y se te hace duro. Es natural del ser humano tener depresión, casi todos van a pasar por una depresión a lo largo de su vida. Lo que es extraño es que no sepamos identificar los síntomas de una depresión para que no se llegue al punto de querer quitarse la vida o autolesionarse. Ahí es cuando con ayuda de otros se pueda superar.

¿Por qué en España no se reconoce lo suficiente a atletas con historias como la suya y a la mínima que un futbolista se corta el pelo todos hablan de eso?

Supongo que los intereses económicos escapan del interés social que hace bien a la cultura. Es importante el fútbol, genera mucho dinero y yo estoy orgullosa, además nos cede al atletismo un poco del porcentaje total que ingresan, pero no me gustaría que alguien que se haya cortado el pelo o que haga unas declaraciones estúpidas ocupen tanto espacio en vez de informar sobre campeonatos de natación, atletismo, etc.

Estas competiciones ayudan a que la sociedad cambie y vea la discapacidad de otra forma. Puede hacer que personas que están en esta situación en su casa y que no sepan cómo salir vean una oportunidad de vida que igual no esperaban. Por eso, que un atleta español paralímpico consiga una medalla me llena de orgullo.

Y ahora cuatro preguntas rápidas. Si le digo Juegos Olímpicos, ¿qué significa para usted?

Ilusión, mucha ilusión y alegría.

¿Qué come un día de competición?

Por la mañana un porridge de leche con avena y plátano, hidratos de carbono en pasta o arroz y luego un plátano o un dátil para que me suba el azúcar antes de competir y esté más a tope.

¿Qué hay si abrimos su Spotify?

Creo que Nathy Peluso, su último álbum, estoy en bucle con él.

Por último, ¿qué hará si gana una medalla en París?

Gane o no, vienen mis amigos y mi familia e iremos a celebrarlo y de fiesta. Y a la vuelta igual, haré algo aquí en España.