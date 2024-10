La lección de vida de Luis Enrique a la hora de hablar de la muerte de su hija Xana

Luis Enrique volvió a no dejar indiferente a nadie y se abrió en el último capítulo del documental No tenéis ni *** idea, dirigido por Movistar sobre él. En este episodio, el exseleccionador español y actual entrenador del PSG habló de su hija Xana, fallecida en agosto de 2019 con 9 años tras luchar durante cinco meses contra un tumor óseo (osteosarcoma ).

"Y te dirás tú... ¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Pero si se te ha muerto tu hija con nueve años... Bueno, mi hija vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos y tenemos mil recuerdos de ella como vídeos o cosas increíbles", afirmó el asturiano, mientras se emitían imágenes de su hija.

El también exjugador del Barcelona, Sporting de Gijón o del Real Madrid destacó una conversación que tuvo con su madre, ya que ella se había negado a poner fotografías de Xana en su casa.

"Mi madre no podía tener fotos de Xana, hasta que llegué un día casa y le dije... '¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá'. 'No puedo, no puedo', me contestó, a lo que le dije que tenía que poner a Xana porque está viva", contó Luis Enrique.

"En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Cada día hablamos de ella y no reímos y recordamos. Yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?", finalizó 'Lucho'.

Su testimonio rápidamente se hizo viral y todos los usuarios de X elogiaron la lección de vida que había dado Luis Enrique a la hora de afrontar una situación tan dura como la muerte de una hija pequeña.