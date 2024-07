La redención de Mariona Ortiz: de casi retirarse a participar en unos Juegos Olímpicos con 32 años

La vida de Mariona Ortiz (Calella, Barcelona, 1992) dio un giro de 180º el 19 de mayo de 2022. Ese día y tras varios meses en los que hasta se le pasó por su cabeza dejar el baloncesto, la jugadora anunció su compromiso con el Casademont Zaragoza para disputar la Liga Femenina. Desde entonces y en tan solo dos años Ortiz le ha dado la vuelta a la tortilla.

En la capital aragonesa, la base catalana ha conseguido volver a desplegar su mejor juego y ha llevado al club a ganar la Copa de la Reina en 2023 o a quedarse a un partido de llegar a la Final Four de la Euroliga de esta temporada. El premio de este histórico año ha sido todavía mayor: debutar a los 32 años con la selección española y estar convocada para participar en sus primeros Juegos Olímpicos.

Su influencia, junto a la de sus compañeras, ha ido mucho más allá de la propia pista. En las escuelas de Zaragoza muchos niños y niñas han visto en ella un ejemplo en el que fijarse y una referente a imitar. De hecho, han llevado al deporte femenino de la canasta a llenar el pabellón Príncipe Felipe con frecuencia, hecho que le cuesta más a la sección masculina del club.

Además, esta estudiante de psicología tampoco tiene reparos a la hora de contar los problemas relacionado con la salud mental que ha tenido a lo largo de su carrera. "Ir a terapia es lo mejor que he hecho", llega a confesarse.

Sin estas sesiones que empezó hace más de seis años sería imposible de imaginar a la Mariona Ortiz de hoy en día. Por eso, es consciente de lo que le ha costado llegar hasta unos Juegos Olímpicos y avisa de que los espera y que los va a disfrutar como esperaba la Mariona pequeña la llegada de la noche de Reyes.

¿Cómo estás? ¿Hay ganas ya de debutar?

Muy feliz, era algo que con 32 años ni me lo esperaba y estoy como una niña llena de ilusión. Solo espero el momento de que llegué, está siendo para mí como la noche de Reyes.

¿Eres la tercera más veterana de la selección y casi la más ilusionada de todas?

No, no, aquí todo el mundo está a tope. Los Juegos Olímpicos son una cosa muy importante, muy única y muy especial para todo deportista y en cuanto ilusión aquí estamos yo creo que empatadas.

Este año te han nombrado MVP Nacional de la Liga Femenina, ¿sobre todo al principio de la convocatoria temiste que la mejora jugadora española de la temporada se quedara fuera de los Juegos?

Sí, claro. Soy muy consciente del nivel que hay en España y más en la posición de base en la que siempre ha habido mucha competitividad. También sé que no se tiene el mismo rol en un equipo que en la selección, donde todo cambia, y entendía perfectamente que me hubiera quedado fuera porque hay mucha jugadora de mucho nivel.

¿Cuándo se lesionó Silvia empezaste a asumir que ya prácticamente estabas dentro?

Bueno, al final depende de la estructura de equipo que quisiera llevar Miguel. Yo no doy nada por asumido desde hace años porque voy mucho al día a día. Con los años aprendí que la vida tiene sus planes y es mejor centrarse en el presente en vez de pensar en el futuro. En cuanto a la lesión de Silvia ella no se lo merecía y fue una pena, es mala suerte, pero yo me centré en mi día a día y no pensé en el más allá hasta que dieran la lista.

Mariona Ortiz, durante un partido con España. Eduardo Candel | FEB

¿Cómo lo celebraste cuando se hizo oficial la lista?

Estaba en la habitación. Lloré porque soy muy consciente de las batallas que he tenido que superar, de las guerras internas que he tenido y de las noches sin dormir que he pasado. Son 15 años en los que he tenido que superar muchos obstáculos y es una sensación de gratificación por el premio y por saber que esto es una nueva demostración de que todo lo que he hecho no ha sido en vano.

¿Puedes decir sin miedo que esta es la mayor alegría de tu carrera deportiva?

Sí, sin duda.

¿Incluso más que la Copa de la Reina con Casademont Zaragoza en Zaragoza?

Eso fue muy especial, pero es que jugar unos Juegos Olímpicos es otro nivel. Poder decir a mis hijos y a mis nietos que he jugado unos Juegos y que fui olímpica es lo más.

Siempre has dicho que antes de firmar por Zaragoza estabas mal e incluso llegando a plantearte retirarte del baloncesto, ¿si a esa Mariona de la primera mitad del 2022 le aseguran que iba a ser olímpica dos veranos más tarde se lo habría creído?

Qué va, para nada. No fue la primera vez en la que estuve en un sitio muy oscuro del que me costó mucho salir. Tuve otros episodios de depresión anteriormente y en todo este proceso ha habido muchos malos momentos, también buenos, pero muchos malos y muchas guerras internas con mi cabeza que han sido días muy complicados.

Entonces, si me llegas a decir esos días que tuviera paciencia porque iban a llegar días como estos no me lo habría creído. Una cosa de la que estoy muy orgullosa es que la referencia que tuve fue por mí, por querer ser mejor.

"La vida tiene sus planes y es mejor centrarse en el presente en vez de pensar en el futuro" MARIONA ORTIZ

¿Cuántas veces te has planteado dejar el baloncesto o lo pasaste mal?

Cuando salí de Perfumerías en noviembre del 2015 con 23 años tuve un episodio de depresión, luego cuando jugué en Hungría también lo pasé mal y después el de Estudiantes de 2022. Este último y el de Perfumerías son los dos que peores.

¿Cuesta pasar de ser una jugadora en el ostracismo a ser hoy en día un ejemplo para toda una ciudad como Zaragoza y el año que viene hasta capitana del equipo? ¿Has tenido la sensación de poder perder la cabeza?

Para nada. Cuando Ricky dijo lo de 'never too high, never too low' (nunca demasiado arriba, nunca demasiado abajo) me encantó y me lo intenté aplicar en mi día a día porque muchas veces había estado en el bajo y casi nunca en el alto. Los extremos no son buenos y nunca he estado en el extremo bueno, ni hoy en día, no me considero la mejor ni mucho menos, estoy muy lejos de ahí. Nunca he tenido ese problema, he sido más exigente y autodestructiva hacia mí que otra cosa.

Pero sí que puedes decir que te has convertido en un ejemplo para muchísimas niñas y muchísimos niños en Zaragoza y Aragón, ahora las que empiezan a jugar a baloncesto quieren ser Mariona.

Lo único que quiero que vean a través de mí es que no se trata de comparar. A veces el camino va a tener cosas malas y cosas buenas, cada uno tiene que encontrar el suyo, a algunos les llegan los premios más tarde y a otros el éxito desde el inicio, pero lo más importante es que durante todo ese camino uno no deje de ser mejor, luchar cada día y creer en uno mismo, ya sea en baloncesto o en cualquier aspecto de la vida.

"El camino va a tener cosas malas y cosas buenas y cada uno tiene que encontrar el suyo" Mariona Ortiz

Por edad eres la tercera más veterana, pero has debutado este año con España y eres la más mayor en debutar en unos Juegos de todas las nuevas. ¿Es fácil de asumir ese hecho a priori tan contradictorio viniendo además de ser casi la capitana y líder de Zaragoza?

Sí, es que no lo esperaba. Son cosas diferentes, en Casademont Zaragoza tengo un rol y aquí otro. A lo largo de mi vida he aprendido a adaptarme a los diferentes roles que he tenido y estoy muy agradecida a Miguel por estar aquí y de que me haya dado la oportunidad. Yo solo voy a poner facilidades.

¿Qué aporta Mariona a España y qué te pide Miguel Méndez?

Que intente ser yo misma y yo quiero ayudar en lo que pueda. Soy una base alta que puede postear, también soy muy organizadora y es lo que yo creo que puedo aportar en cada partido. Miguel ya sabe el tipo de jugadora que soy y voy a intentar ayudar en todo lo que pueda y si no animaré desde el banquillo como la que más sin ningún tipo de problema.

Tras el mal verano de 2021 que os dejó sin Mundial, os recuperasteis de nuevo y salisteis subcampeonas de Europa en 2023 perdiendo la final en el tramo final. En el Preolímpico habéis ganado dos de tres partidos, ¿se puede hablar de que España ha vuelto, si alguna vez se llegó a ir?

Al final hay épocas de altos y bajos, pasa en todos los equipos y en todos los deportes salvo contadas excepciones. El año pasado con la plata en el Europeo se demostró que volvieron a estar ahí para competir en lo más alto y que lo que pasó en 2021 las hizo crecer y ser más fuerte. Eso lo demostramos también en el Preolímpico y queremos hacerlo ahora de nuevo en París.

¿Con qué ambición vais a los Juegos o qué objetivo tenéis? ¿Sueñas con traerte una medalla?

Decir una medalla yo creo que es soñar muy alto, la ambición tiene que ser tratar de ganar los máximos partidos posibles, competir lo máximo y ver donde la competición nos coloca. Al final hay 12 equipos y son todo equipazos.

¿Eres más de Meghan Gustafson o de Astou Ndour?

(Se ríe) Las dos son muy buenas jugadoras, muy buenas personas y el seleccionador ha decidido buscando lo mejor para el equipo y todo el mundo está de acuerdo con ella y vamos al 100% con Meghan.

Antes me has mencionado a Ricky Rubio y su lema 'never too high, never too low. Tú estás estudiando psicología y él ha sido una de los primeros hombres del mundo del deporte en hablar abiertamente de sus problemas de salud mental, ¿cómo de importante es que un deportista como él haga esto?

Muchísimo, la salud mental es muy importante para todo el mundo, pero más seguramente para deportistas de élite porque tenemos mucha exposición mediática y una exigencia muy dura y una gran responsabilidad. Yo llevo haciendo terapia de manera intermitente desde hace seis años y para mí es el cambio que ha hecho que hoy en día esté así de bien en mi vida.

Ir a terapia es la mejor decisión que he tomado en mi vida y recomiendo a todas esas personas que no saben encontrar una salida o encontrar soluciones que pidan ayuda, que no es malo ni mucho menos. Ejemplos como este de Ricky ayudan muchísimo a normalizarlo porque se endiosan mucho a los atletas y muchas veces solo ves la parte buena, pero no la parte mala, que son y somos seres humanos y no siempre estamos bien.

"Ir a terapia es el cambio que ha hecho que hoy en día esté así de bien en mi vida" Mariona Ortiz

Siempre pones en alza el deporte femenino y este año vais a los Juegos 192 mujeres y 190 hombres siendo la confirmación total del cambio social de las últimas décadas. ¿Por qué luego no se da ese valor al deporte femenino durante el año?

Porque tenemos menos exposición mediática. Es muy difícil que los niños y niñas quieran seguir algo que no puedes ver. Es muy importante que el deporte femenino esté en las televisiones, en la radio y en los periódicos como el masculino y esto es algo que Aragón TV ha hecho muy bien con Casademont Zaragoza. El hecho de que la televisión autonómica emita todos los partidos ha provocado un boom y por eso vemos a muchos niños y niñas que ahora quieren ser como Vega Gimeno.

Luego está el falso mito de que el deporte femenino no vende y es aburrido. Solo hay que veros a vosotras que habéis llenado el Príncipe Felipe igual o más que el equipo masculino o las audiencias que ha provocado la selección femenina de fútbol.

Exacto, pero eso es porque han tenido la oportunidad de vernos. Si nos pueden ver se van a enganchar como lo han hecho con el masculino, es que estoy convencida.

¿Has pensado algo para celebrar una medalla olímpica?

No tengo ni idea, no tengo pensado.