Maialen Chourraut se mete en la final en piragüismo en eslalon: esta es la hora a la que compite por las medallas

La palista española Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, se ha metido en la final de K1 en piragüismo eslalon, finalizando su bajada con un tiempo de 106.21, sin penalizaciones. Chourraut volverá así a una final de los Juegos Olímpicos tras acabar entre las 12 mejores de la semifinal.

La kayakista vasca, que posee un oro, una plata y un bronce en Juegos, competirá en la final este domingo a las 17:45, cuando se sabrá si cae el segundo metal para España en los Juegos Olímpicos de París de 2024.

Maialen aseguró antes de los juegos que iba a tratar de dar su "mejor versión", y reconoció que se siente "muy orgullosa" de sí misma tras conseguir adaptarse al nuevo formato de navegación del deporte, que además estrena la modalidad de kayak cross en esta edición.

"Yo no busco el resultado numérico, voy a buscar mi mejor versión; si fuera así, me iría contenta a casa. Si no consigo rendir como a mí me gustaría, habrá sido una pena. Me quedan dos días de entrenamientos y voy a aprovecharlos", señaló en una rueda de prensa del Comité Olímpico Español (COE) junto a sus compañeros del equipo de eslalon.