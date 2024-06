Messi abre su 'tour' en California

The Messi Experience: a dream come true, (La experiencia Messi: un sueño hecho realidad) ya tiene una segunda cita del máximo nivel. Este viernes, la muestra se ha estrenado en Los Angeles (estado de California, EEUU) tras su exitoso estreno en Miami.

Se trata del primer espacio multimedia e interactivo dedicado a la figura de la gran estrella del fútbol mundial Leo Messi, que abrió sus puertas a finales de abril. Fue en Miami (estado de Florida),, ciudad donde permanece desde su inauguración mundial.

Ahora, la experiencia viaja a la Costa Oeste de EEUU para sorprender a niños y mayores con un recorrido por los mejores momentos de la vida y carrera del astro argentino.

El proyecto, producido por Primo Entertainment y Moment Factory en colaboración con CMN, empresa líder de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, promete una experiencia inolvidable para visitantes de todas las edades. Un viaje inmersivo e

interactivo que invita a explorar al hombre detrás de la leyenda.

Localizado en The Stage, en Las Casitas (Los Ángeles) The Messi Experience se desarrolla en un espacio interactivo de más de 2.000 m2 con 9 instalaciones temáticas que abarcan la vida de su protagonista desde los primeros años en Rosario (Argentina) hasta la victoria en el Mundial de 2022 con la selección albiceleste, sin olvidar su etapa en el F.C Barcelona.

Durante algo más de una hora, los visitantes tendrán la oportunidad de emular su plan de entrenamiento en el campo de juego, con actualizaciones de marcadores en tiempo real; hacerse una selfie virtual con el jugador e incluso conversar con él, gracias a Inteligencia Artificial Avanzada.

En las próximas semanas The Messi Experience World Tour se desplazará hasta el estadio Luna Park en Buenos Aires, Argentina, donde abrirá sus puertas el 12 de julio como parte de la gira mundial que planea recorrer unas 150 ciudades en todo el mundo.

The Messi Experience: A dream come true se ubicará en The Stage, situado en el 2800 de Casitas Avenue, Los Angeles, CA 90039. Allí permancerá por un tiempo limitado antes de continuar su paso hacia otras ciudades del planeta. Las entradas pueden adquirirse en www.themessiexperience.com.