Miriam Casillas, la 'súper' triatleta y licenciada en Medicina que afronta sus terceros JJOO: "En Río el objetivo era clasificarse, en París es competir"

El triatlón español afronta una pequeña travesía por el desierto que se ha hecho patente durante este último ciclo olímpico. Esto se debe, en gran parte, a la retirada de una de las grandes leyendas del deporte de nuestro país, como es Javier Gómez Noya, medallista olímpico en Londres 2012 y Mario Mola, quien puso punto y final a su carrera como triatleta para dedicarse al atletismo.

Esta sensación de orfandad es algo muy común en casi cualquier deporte, pero más aún en una disciplina individual y tan exigente como es el triatlón. Y es que, no es nada fácil conseguir un relevo generacional ganador cuando referentes de estas dimensiones se despiden del circuito. Pero se va a intentar, y para ello, España cuenta con varias bazas que pueden hacer saltar la banca en estos Juegos de París.

Ante la incertidumbre de si se podrá celebrar o no la prueba, tal y como estaba prevista, debido a la mala calidad del agua del Sena, nuestros deportistas se encuentran enfocados y preparados para la gran cita.

Por el lado masculino contaremos con la presencia de Antonio Serrat, Roberto Sánchez y Alberto González, mientras que en el cuadro femenino habrá que estar muy pendientes de Ana Godoy y de una de las grandes esperanzas, la extremeña Miriam Casillas, con quien El Huffpost pudo conversar (hace dos semanas) acerca de sus impresiones y esperanzas de cara a sus terceros JJOO.

La proeza va en su ADN

La historia de Casillas es una de esas que con solo escucharlas ya motivan. La pacense, de 32 años es, además de triatleta profesional, licenciada en Medicina, una de las carreras más exigentes en nuestro país, y que logró sacar adelante al tiempo que compaginaba con sus avances en el mundo del triatlón.

Pero para Miriam este proceso "fue algo normal" y le resta heroicidad a lo que, para la gran mayoría, sería toda una proeza. "Yo no lo recuerdo como un sufrimiento exagerado, sino como una época de pasármelo muy bien entrenando, estudiando, disfrutaba en clase, en las prácticas, etc.", aunque reconoce que la clave estuvo en "sacar y aprovechar el tiempo al máximo". "Si tenía 10 minutos entre el fisio y el entreno, sacaba un par de folios y leía. He aprovechado muy bien el tiempo que ahora dedicamos a ver reels."

En cuanto a la cita olímpica, Casillas encara estos Juegos de París con la experiencia que le otorga haber estado ya en Río de Janeiro en 2016 (finalizó en 43ª posición) y en Tokio en 2021, donde mejoró considerablemente sus resultados y terminó en la 21ª posición, unos resultados que espera superar en París, siempre que no haya imprevistos de última hora y la suerte le acompañe.

El triatlón, como ella dice, "es un deporte muy caprichoso, que depende de muchos factores externos, tanto para lo bueno como para lo malo y en los que hay mucha aleatoriedad, por eso es muy raro ver que alguien repita triunfo".

A París, con ilusión y exigencia

Terceros Juegos para ti, París te espera. Lo primero de todo: cómo estás y cómo llegas a la gran cita.

Bien, muy bien. Ya hemos terminado el bloque más duro (el pasado lunes) y ahora solo quedan detalles. Hemos trabajado muy bien durante todo el proceso y ahora queda disfrutar y darlo todo durante la competición.

Para que nos hagamos una idea, cómo es tu rutina de entrenamiento y cómo es el cambio entre una preparación normal y una para los Juegos

Nosotros entrenamos entre 25 y 30 horas a la semana efectivas: 6 días de natación, 6 de carrera y 6 de bici. Hay veces que pueden ir variando, y ser 4 días de carrera o 4 de bici, y luego 2 días de gimnasio.

Y en cuanto a la preparación, realmente no hay mucho cambio. Yo llevo entrenando con mi grupo de entrenamiento desde 2018 y al final, intentamos que todo alrededor de tu vida gire en torno al entrenamiento y enfocado al entrenamiento. Yo vivo con mis compañeras de entrenamiento de diferentes países porque es un grupo internacional, y todos tenemos los mismos objetivos, ya sea mundial o JJOO. Por ello, preparar los Juegos o cualquier otra competición es mi día a día, y hemos logrado que todo en nuestra vida gire alrededor del deporte, es lo que buscamos con este grupo de trabajo: que el día a día se parezca lo máximo posible a una concentración continua.

¿Crees que es muy importante estar rodeado permanentemente de personas que tienen el mismo objetivo que tú y que viven tu misma realidad, a diferencia de lo que puede ocurrir con un futbolista o algún deporte de equipo?

Yo creo que es muy importante porque en nuestro deporte se necesitan muchas horas de entrenamiento y de descanso. Es un deporte que a nivel profesional te absorbe tanto, que es muy importante tener un ambiente muy profesional, pero también es fundamental tener alrededor a gente que no sea '100% triatlón', porque si no, puedes llegar a quemarte o saturarte, algo que no sería positivo. Hay que saber tener ese equilibrio, aunque es imprescindible tener una rutina muy importante centrada en lo profesional

Miriam Casillas durante los JJOO de Tokio Getty Images

¿Cuándo viste que ya 'valías' para el triatlón y decidiste volcarte al máximo para vivir de ello?

Realmente, fue poco a poco. No hay un momento en el que digas 'ya soy profesional'. Yo empecé como la mayoría, de pequeña haciendo triatlón como 'hobbie' y gracias a que se te da bien puedes acabar viviendo de ello. Es verdad que, por ejemplo, la primera vez que fui a los JJOO en Rió 2016, no me consideraba profesional.

De hecho, ese año acabé la carrera de medicina. Pero en ese momento no lo llamaría profesional porque, aunque le ponía el empeño y las horas de cualquier deportista, no vivía de ello. Mis padres me pagaban los estudios, vivir en Madrid, etc. Es verdad que después de Río, tomé la decisión de apostar por el triatlón, por lo que no ejerzo de médica, aunque puedo dedicarme a ello. Fue en ese momento cuando decidí unirme al grupo internacional.

¿Cómo se compagina una vida deportiva de tanta intensidad con una carrera como medicina, que requiere un esfuerzo tan grande, como fue para ti?

Fue sacar y aprovechar el tiempo al máximo. Yo no lo recuerdo como un sufrimiento exagerado, sino como una época de pasármelo muy bien: entrenando, estudiando, disfrutaba en clase, en las prácticas, etc. Pero el otro recuerdo que tengo es el de que mis apuntes han viajado por todo el mundo.

He estudiado en aviones, aeropuertos, en todos los sitios mientras viajaba. Si tenía 10 min entre el fisio y el entreno, sacaba un par de folios y leía. He aprovechado muy bien el tiempo que ahora dedicamos a ver reels. Y la otra virtud que fui desarrollando durante esos años fue la de estar al 200% a lo que estaba haciendo. Si entrenaba, no era una estudiante de medicina, sino que era una deportista, y viceversa. Y eso te ayuda en momentos duros de lesiones y malos momentos tanto académicos como de entrenamientos. Mirar las cosas con perspectiva. Y esto se extrapola también al estar con amigas, familia, etc.

¿Qué te ha aportado esa visión de dedicarte al 100% en citas tan importantes como los JJOO, Mundiales, World Series, etc?

Todo esto ha ido construyendo mi mentalidad, y por ejemplo, he aprendido mucho a concentrarme, que en un deporte como el nuestro, es fundamental. El estar concentrado durante 2 horas, es clave. Y al estudiar la carrera de medicina, esto lo he ido entrenando constantemente.

"He estudiado en aviones, aeropuertos, en todos los sitios mientras viajaba. Si tenía 10 min entre el fisio y el entreno, sacaba un par de folios y leía" Miriam Casillas, triatleta olímpica

Cómo se presentan estos terceros JJOO, ya que la mejora del 2020 respecto a 2016 fue muy notable: ¿Qué se puede esperar de Miriam Casillas en París?

Yo llego con mucha ilusión y mucha más madurez que en los otros juegos. En triatlón puede pasar de todo, y la prueba nos pondrá en nuestro sitio a cada uno, pero me veo en muy buena forma, aunque no quiero ponerme un resultado en mente, ni colocarme una losa sobre mí. En definitiva, creo que si tengo un buen día y las cosas van a mi favor, todo puede pasar.

El triatlón depende de muchos factores externos, tanto para lo bueno como para lo malo, y de la aleatoriedad. Si miras a los mejores del mundo, en las Series Mundiales, casi nadie repite dos podios seguidos, depende de muchas dinámicas de carrera. Pero tienes que estar en un momento óptimo, más si cabe, en unos JJOO.

Si miramos referentes españoles en triatlón, a todos se nos viene a la cabeza el mismo: Javier Gómez Noya. ¿Qué ha supuesto él para el triatlón español y para los más jóvenes?

Es alguien casi inalcanzable porque es complicadísimo hacer lo que él hizo, el hecho de mantenerse tantos años arriba, ganar y seguir compitiendo con ese hambre... Es de los pocos que estuvo ahí tantos años y eso es terriblemente difícil.

¿Has mantenido alguna relación con referentes como él o como Mario Mola? ¿Te han dado consejos respecto a sus experiencias propias, cómo afrontar determinados momentos adversos?

Para nosotros son referentes totales. Algún consejo directo nos ha dado, sobre todo en los primeros JJOO y primeras competiciones, ya que eran a los que preguntábamos sobre todas las cosas, pero para mí, el simple hecho de compartir el día a día con ellos en muchas competiciones y en JJOO, es de lo que más he aprendido.

Tengo muchos recuerdos de cosas que se me han ido quedando, sobre todo la actitud con la que han afrontado problemas que han tenido, cómo los han afrontado y cómo los han resuelto. Esa mentalidad de seguir hacia adelante pase lo que pase. Todo esto, para mí, pone en valor mucho más lo que han logrado, sobre todo la capacidad de adaptarse a cualquier situación de carrera.

¿Qué fue lo que más te impresionó durante tus primeros JJOO, ya que en esta ocasión vas con cierta experiencia y muchas más experiencia? ¿Y la mentalidad con la que afrontas París 2024 es parecida?

La mentalidad de los primeros no es la misma, aunque quizá en los segundos sí es más parecida que la de ahora. A los primeros llegué en el último suspiro, ya que me gané la plaza en el último momento, por lo que el premio era estar en Río y competir. Pero recuerdo llegar muy cansada. En cambio, tanto en Tokio, como ahora, el objetivo es competir en los JJOO, no solo clasificarme. Para mi eso es el cambio de mentalidad.

En cuanto a sorpresas, lo que más me impresionó en Río fue el compartir espacio con todos los deportes en el mismo sitio, y estar en la villa y ver de cerca a tus ídolos y referentes de toda la vida de otros deportes. Al final todos estamos ahí por lo mismo y haciendo lo mismo.

Si miras hacia atrás, ¿cuál ha sido el momento de mayor felicidad en tu carrera?

Sinceramente, creo que el momento de la clasificación a los Juegos de Río. Eso supuso un cambio en mí muy importante. Y de hecho, recuerdo que el año anterior estuvo en una prueba test de Río, y le compré un regalo a mi madre ya que le dije, 'como va a ser imposible que esté allí el año que viene, al menos tienes un recuerdo'. Por eso, te diría que el momento de mayor orgullo fue la clasificación a Río.

Por desgracia, el triatlón no tiene la misma repercusión que otros deportes, pero en los JJOO, cualquier deporte adquiere una dimensión infinitamente mayor, ¿eso cambia un poco a nivel de preparación y si notáis realmente que se trata de LA COMPETICIÓN más importante?

El hecho de que los Juegos sean cada 4 años, hace que intentes preparalos con un poco más de ilusión o cariño que otras pruebas, pero es cierto que a la hora de competir, no estás muy pendiente de lo que se habla fuera, aunque está claro que durante los Juegos todos sabemos que tenemos la lupa sobre nosotros.

Por edad, por ganas y por todo, tengo la sensación de que me quedan cosas por hacer. Sí, tengo muchas ganas de seguir, aunque hasta dónde no lo sé. El cuerpo te pone sus límites y es un deporte que desgasta tantísimo a nivel físico que nunca sabes. Por supuesto, cada uno tiene sus prioridades en la vida, por lo que el futuro nunca se puede saber. La tendencia natural de nuestro deporte es ir a distancias más largas, y seguramente esa sea la opción más probable.

En un futuro, ¿quieres ejercer como médica, una vez que dejes el triatlón?

Sí, claro. Ahora mismo no, pero en un futuro sí porque estudiar esos 6 años merecen que ejerza como médica, aunque todavía no sé en qué campo o enfocado en que aspecto, pero sí, es un objetivo en mente.

¿Te ha aportado mucho el estudiar medicina a tu carrera como deportista?

La verdad es que sí porque mi cuerpo es mi herramienta de trabajo y con la medicina lo estudias entero y lo conoces más que nada. Pero en ocasiones es hasta contraproducente, ya que en ocasiones sabes demasiado y hay veces en las que te duele algo y ya estás pensando en mil cosas, por lo que es mejor tomarlo con calma en muchos casos.

¿Dónde crees que puedes explotar más tus habilidades en la competición?

La carrera a pie, aunque para correr bien el triatlón es fundamental correr bien en bicicleta porque si no, no vas a poder explotar tus mejores habilidades. Aunque puedan parecer tres deportes no lo son, es solo uno, ya que lo haces seguido, y no tiene nada que ver con la forma de prepararse de un atleta.

