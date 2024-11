Nadal pierde en el arranque de la Copa Davis y deja en manos de Alcaraz su retirada

CLIVE BRUNSKILL VIA Getty Images

El pabellón José María Martín Carpena de Málaga pasará a la historia como el último lugar en el que se pudo ver jugar a Rafa Nadal. Y esa despedida podría llegar este martes, en los cuartos de final de la Copa Davis tras la derrota en dos sets del manacorí ante el holandés Botic van de Zandschulp. El futuro de Nadal queda ahora en manos de Carlos Alcaraz y, si gana este, de la pareja de dobles para definir si aún queda un 'último baile' por delante.

El partido se movió en la igualdad durante el primer set hasta que llegó el momento clave. Con 4-4 en el marcador, Van de Zandschulp logró romper el servicio de Rafa Nadal y no tuvo problema en sentenciar ya con su servicio para cerrar la primera manga con un 4-6 que cayó como un jarro de agua fría.

Ni el público, ni el propio Nadal perdieron la esperanza y aunque el segundo set comenzó de la peor forma posible, el manacorí intentó reaccionar poniendo un 2-1 que duró poco. Van de Zandschulp enlazó otro par de juegos para irse 4-1 y dejar medio partido sentenciado.

Con casi todo perdido, Nadal volvió a apurar sus ya menguadas fuerzas y llegó a lograr una rotura de servicio del holandés hasta ponerse con un 5-4 y 30-30 en el último juego que hizo soñar a Málaga (y a medio mundo). Pero en los últimos puntos, el centroeuropeo no falló y culminó su dominio.

El público ha cumplido con su labor durante todo el partido. Antes de que el disputado juego diera comienzo, el mallorquín, de 38 años, ha saludado entre lágrimas al público entre un aluvión de aplausos, y gritos de "¡Rafa, Rafa...!", que ha enmudecido durante un minuto de silencio por las víctimas de la DANA en Valencia.

"No hay despedida ideal. Hace tiempo que me di cuenta de que mi final no iba a ser de película. Mi despedida será la que vaya a ser, y sería fantástico tener un equipo competitivo y ganar la Copa Davis", asumió ayer el tenista ante los medios.

Rafa Nadal, cuya despedida queda ahora a expensas de sus compañeros, pone el punto y final en Málaga a una carrera de gloria con más de dos décadas en la élite y nada menos que 92 titulos profesionales. Entre ellos, quedarán para la historia sus 22 'Grand Slams', especialmente sus 14 Roland Garros, torneo del que se hizo amo y señor.

El partido de este martes ante el holandés Van de Zandschulp logró el sold out apenas instantes después de su anuncio, disparándose el valor de las entradas en la reventa. En páginas como Milanuncios o Viagogo ha habido tiques por importantes sumas de dinero, en los que se venden "pelotas, bolígrafos o raquetas" con los que "se regalan entradas para ver a Rafa Nadal".