París, día 10: España sigue sumando medallas... y sigue acrecentando su maldición de las finales de equipos

Una plata para la historia... y una maldición aún por tumbar. España ha asegurado dos nuevas medallas en un lunes que tuvo absolutamente de todo y que ha acabado con el sabor agridulce de una meritosísima plata de la selección de baloncesto 3x3 en su debut olímpico... pero el dolor de haber rozado el oro segundos atrás. Caído el equipo ante Alemania, se mantiene la 'tradición' que España no consigue romper desde Atlanta 1996, caer en las finales por equipos en los Juegos Olímpicos.

A esas horas, la delegación española ya sabía que sumaba 11 medallas, aunque dos aún no tengan color, la del boxeador Ayoub Ghadfa y una última, la de selección masculina de fútbol, que tiene en su mano romper esa 'maldición'. El combinado de Santi Denia se ha metido en la final tras una remontada emocionantísima ante Marruecos con un partido descomunal del culé Fermín. La versión olímpica de 'La Roja' buscará quitarse su espinita y la del deporte patrio en la gran final del viernes 9.

También el voley playa ha regalado dos momentos maravillosos. Tras la buena prestación de Liliana Fernández y Paula Barceló, las parejas Pablo Herrera-Adrián Gavira u Tania Moreno-Daniela Álvarez, estas tras una remontada al límite, se han metido en cuartos. Asegurados los diplomas es hora de soñar, especialmente para Herrera en el último 'baile' de su vida tras seis Juegos Olímpicos. A 'lo bueno' se suma Leslie Romero, que asegura diploma en escalada... como poco, a la espera de que Alberto Ginés certifique su pase a la final en su prueba favorita.

No tan buenas son las noticias del canal de aguas bravas. Metidos ya en cuartos, Maialen Chourraut y Manuel Ochoa han caído en kayak cross, especialmente doloroso lo del palista gallego, al que un error absurdo le ha privado de una fácil clasificación para semifinales. También en cuartos se despiden las red sticks. El hockey femenino no pudo con Bélgica y se va de París con un diploma, algo que no tuvo lejos la jovencísima Ana Carvajal en su debut olímpico con 17 años y sobre el trampolín de 10 metros.

Capítulo aparte para Carolina Marín. Las pruebas han confirmado el peor diagnóstico médico a su terrible lesión del domingo: rotura del ligamento cruzado anterior y de los dos meniscos de su rodilla derecha. Sirva esta pieza como levísimo homenaje a una de las más grandes deportistas de nuestra historia, con la confianza y el deseo de que vuelva a las pistas más pronto que tarde

Resultados de los españoles este lunes 5 de agosto

Atletismo: Jael Bestué, 11ª en la repesca de los 200 m. y eliminada; Daniel Arce, 10º en las semifinales de 3.000 m. obstáculos y a la final.

Baloncesto 3x3: España, derrota en la final ante Alemania (17-16) y Medalla de Plata. Anteriormente, victoria en semifinales a EEUU (18-16). medalla de tras en la final

Escalada: Alberto Ginés, 14º en el primer día de semifinales de bloque y dificultad; Leslie Romero, a cuartos de velocidad tras vencer a la indonesia Rajiah Sallsabillah. Asegura diploma.

Fútbol masc.: España, victoria ante Marruecos (2-1) en semifinales y se clasifica para la final. Asegura medalla.

Fermín López, desatado tras su gol a Marruecos en semifinales de París 2024 Eurasia Sport Images vía Getty Images

Hípica: Manuel Ismael García, 39º, Sergio Álvarez, 60º y Eduardo Luis Álvarez, retirado, eliminados todos en la calificación individual de saltos.

Hockey fem.: España, derrota ante Bélgica (2-0) en cuartos de final. Diploma.

Natación Artística: España, 2ª mejor nota en la rútina técnica.

Piragüismo slalom: Maialen Chourraut y Manuel Ochoa, eliminados en cuartos de kayak cross.

Saltos de Trampolín: Ana Carvajal, 13ª en semifinales de plataforma 10 metros y eliminada (pasaban 14ª) tras ser 12ª en series.

Triatlón: España, 9ª en la prueba de relevos mixtos.

Vela: Diego Barrios-Tara Pacheco, 8ºs, 9ºs y 17ºs en el tercer día de regatas de Nacra 17 (van 9ºs en la general); Gisela Pulido, 10ª en la segunda jornada de regatas de Fórmula Kite (va 11ª); Jordi Xammar-Nora Brugman, sin regatas por el viento en 470 (van 2ºs en la general y quedan dos jornadas); Ana Moncada, 29ª en ILCA 6 tras la última jornada de regatas normal (no pasa a la medal race) y Joaquín Blanco, 21º tras la última regata de jornadas normla en ILCA 7 (no pasa a la medal race).

Voley Playa: Herrera-Gavira, victoria ante Polonia (21-23 y 18-21) en octavos y clasificados a cuartos. Aseguran diploma; Álvarez-Moreno, victoria ante Países Bajos (18-21, 21-19 y 15-13) en octavos y clasificadas para cuartos. Aseguran diploma.

Waterpolo masc.: España, victoria ante Francia (10-8) y clasificados para cuartos. Aseguran diploma.