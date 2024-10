Preguntan a Nico Williams si España es un país racista y da una respuesta muy sensata

NurPhoto via Getty Images

El futbolista del Athletic de Bilbao y de la selección español Nico Williams se ha pronunciado en una entrevista concedida al diario El Mundo sobre las palabras del jugador del Real Madrid Vinicius en las que afirmaba que España es un país racista.

El brasileño aseguró en una conversación con la cadena CNN que el Mundial de 2030 debería cambiar su ubicación si España no avanza en la lucha contra el racismo: "Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel".

"Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo. Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España, o incluso la mayoría, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir", añadió.

Williams ha sido preguntado sobre si tiene razón Vinicius en que España es un país racista y si es más concretamente el mundo del fútbol. "Obviamente, yo no estoy en la piel de Vinicius y no sé lo que lo que sentirá él. Yo puedo hablar por mí y es cierto que en el fútbol se insulta demasiado", ha opinado.

"No me gusta que insulten a los demás, ya sea a Vinicius o a Luka Modric. Al campo tienes que ir a disfrutar y a apoyar a tu equipo sin necesidad de insultar a nadie. Últimamente se han visto demasiados altercados en pocos días. Lo del derbi madrileño, lo de las bengalas en Roma... No lo entiendo", ha añadido.

Además, Williams ha pedido hacer una reflexión social: "Creo que tenemos que reflexionar porque no concibo esos comportamientos y hacen peor el fútbol. Demasiadas veces falta respeto al prójimo".