PRISA Media amplía su oferta de entretenimiento en los coches con una 'app' de deportes en Renault 5 E-Tech 100% eléctrico

Renault AS

PRISA Media avanza en su estrategia de distribución de contenido de audio a través de Android Automotive de los vehículos con el lanzamiento de una aplicación de AS en Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, que recientemente ha llegado a España. La aplicación ofrecerá podcasts deportivos de AS y de la Cadena SER, los boletines deportivos de La SER y partidos en directo emitidos en las emisoras de La SER. Los audios que no se hayan podido terminar de escuchar podrán seguir siendo escuchados a posteriori.

Los usuarios podrán encontrar contenidos como los podcasts del diario AS Los últimos de la lista, en el que Javier Aznar y Enrique Ballester analizan cada jornada de Liga, Champions y otras competiciones; Mínimo de Veterano, donde Pepe Rodríguez, Toni Vidal de Planeta NBA y Juanma Rubio analizan y comentan la actualidad de la NBA; o MeriPodcast, en el que se analizan las últimas novedades de videojuegos. Y otros como SER Deportivos, en el que Pacojó cuenta la mejor información deportiva; El Larguero, con Manu Carreño; o Carrusel Deportivo, con Dani Garrido; además de emisiones en directo de competiciones tanto nacionales como locales.

La app está optimizada para evitar la distracción del conductor: se han minimizado los pasos para que el usuario comience las escuchas, dispone de reproducción continua para que el siguiente audio se reproduzca automáticamente y restringe la interacción del usuario con la app mientras está conduciendo (no se pueden realizar búsquedas con el teclado, por ejemplo).

En modelos equipados con el sistema openR link

La aplicación estará integrada en los modelos equipados con openR link, un sistema multimedia desarrollado por Renault junto con Google que se ha posicionado como la referencia en el mercado en términos de experiencia de usuario y conectividad.

PRISA Media, el mayor productor de audio en español a nivel mundial, avanza así en su objetivo de adaptar su oferta de contenido de audio a los entornos en los que se está produciendo su consumo. Durante los últimos años, el Grupo ha implementado dicha oferta en ordenadores, móviles, altavoces inteligentes y, más recientemente, los vehículos, que ya no son solo un medio de transporte, sino que se han convertido en un hábitat de consumo que es creciente: según datos de Renault, el 70% de los audiolibros y podcast se escuchan en el coche.

Los contenidos de audio de PRISA Media están disponibles en la actualidad a través de los coches conectados con Android Auto y Apple Car; sin embargo, este nuevo desarrollo de la aplicación de Android Automotive para Renault supone un paso más del sistema operativo del coche, lo que permite al usuario consumir los podcasts de una forma más sencilla y personalizada. Se trata de un desarrollo realizado para la distribución con vehículos como Renault 5 E-Tech 100% eléctrico, un modelo urbano cargado de innovaciones y tecnología.