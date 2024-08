¿Qué tópico sobre la discapacidad eliminarías? Cinco deportistas paralímpicos dan la respuesta

Los Juegos Olímpicos de París ya son historia, sí, pero a los amantes del olimpismo aún les queda una cita para despedir un verano en el que el deporte no ha descansado. Desde este miércoles y hasta el próximo día 8 de septiembre se van a celebrar en la capital francesa los Juegos Paralímpicos.

A la cita España llega con la ambición de superar las 36 medallas conseguidas en la edición de Tokio 2020. La delegación, compuesta por 150 deportistas (139 con discapacidad y 11 de apoyo), combina deportistas que van desde los 16 años de la benjamina Anastasiya Dmytriv hasta los 61 de Mari Carmen Paredes (y 65 de Lorenzo Sánchez, su guía) pasando por mitos como Teresa Perales y sus 27 medallas en estas citas.

Todos, independientemente del deporte, del grado de discapacidad o de la experiencia y los éxitos cosechados en otros Juegos, tienen algo en común: la ilusión y las ganas de romper sus propios límites viviendo una experiencia única.

Además, también pretenden dar un paso más en la normalización de la discapacidad en España. Para conseguirlo, un paso obligado es el de eliminar tópicos que están cansados de escuchar en su día a día. A El HuffPost, cinco de nuestros representantes han contado cuál es esa frase o expresión que les gustaría erradicar.

Alejandro Zarzuela (37 años), jugador de baloncesto en silla de ruedas que va a disputar sus cuartos Juegos Paralímpicos tras Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Fue plata en Río: "Me gustaría desechar que cuando se refieren a baloncesto a pie a veces la gente dice baloncesto normal y te quedas como 'qué me quieres decir con eso'".

Pablo Zarzuela (37 años), jugador de baloncesto en silla de ruedas que va a disputar sus terceros Juegos Paralímpicos tras Río 2016 y Tokio 2020. Fue plata en Río: "Yo eliminaría le hecho de que que siga habiendo gente que te vea sentado en una silla y te empiece a hablar en alto y lento como si no lo fueses a entender, como si no hubieras aprendido a andar porque no te llegara la sangre al cerebro o no te conectaran las neuronas".

Anastasiya Dmytriv (16 años), nadadora paralímpica de las categorías S8 y S9. Va a debutar en unos Juegos: "No es la pregunta o el comentario que te hacen, muchas veces es el tono y el hecho de que piensen que eres inferior y que no eres capaz de hacer las cosas".

Mari Carmen Paredes (61 años), atleta maratoniana de la clase T12, que va a participar en sus terceros Juegos Paralímpicos después de Río 2016 y Tokio 2020: "Para mí uno es cuando escucho hablar de superación. Hay muchas más situaciones en la vida que tienes que superar, pero no soy un ejemplo de superación o de heroicidad, no se trata de eso. Es el día a día, es mi rutina diaria".

Lorenzo Sánchez (65 años), guía y deportista de apoyo de Mari Carmen Paredes en la competición. Va a correr con ella en sus terceros Juegos, tras Río 2016 y Tokio 2020: "Detesto el término pobrecito, lo desterraría desde ya. Significa que produzco lástima y no se dan cuenta que los que me producen lástima a mí son ellos, que tienen esa visión tan limitada".

"Cuando tú tienes lástima por otra persona estás demostrando que estás a otro nivel y es probable que ese al que tengas lástima tenga una vida 10 veces más plena que la tuya. Yo eso lo desterraría. En el deporte y en la discapacidad se escucha el das pena y no, yo estoy a tu nivel o incluso por encima".