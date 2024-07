Rudy Fernández cumple con la promesa que le hizo a su padre y hace más grande su leyenda

La selección española de baloncesto masculino estará en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 tras ganar este domingo a Bahamas (86-78) en la final del torneo Preolímpico que se ha disputado en Valencia, y lograr así el billete a unos decimocuartos Juego en los que buscarán la quinta medalla.

España pidió ser anfitriona y lograrlo fue una primera victoria, ya que La Fonteta empujó a los de Sergio Scariolo en los malos momentos, pocos, de una final en la que los españoles sacaron su carácter y se mostraron solidarios para imponerse a las figuras NBA de una Bahamas que vio truncarse su sueño del debut olímpico.

Pero si alguien ha celebrado la clasificación de España para los Juegos de París 2024, ese ha sido Rudy Fernández. El jugador del Real Madrid, con su viaje a la capital francesa este verano, alargará unos días más su carrera profesional, pero ya con el récord de ser el único jugador de baloncesto masculino en jugar un total de seis citas olímpicas. El 7 de julio de 2023 anunció que dejaría la selección este año, antes o después de París.

Se podrá retirar el balear con sus sextos Juegos, y cumplir así la promesa que le hizo a su padre antes de su muerte, hace algo más de dos años. Pondrá fin a su carrera deportiva con otro hito, el de ser el jugador de basket, el único masculino y compartido en total con la estadounidense Diana Taurasi, con más Juegos Olímpicos.

"Tengo que disfrutar de esta Olimpiada. Es algo que le prometí a mi padre cuando me dejó. Me siento muy agradecido de todo el trabajo que he hecho y de seguir disfrutando con este equipo, de esta familia", dijo en la zona mixta de La Fonteta. "Increíble la sensación de poder vivir otros Juegos, el trabajo tiene su recompensa. Hemos creído, les hemos sabido competir, hemos sido muy agresivos. Agradecer a la gente de Valencia que nos ha apoyado", apuntó en declaraciones a TVE.

"Es el gen que tiene la 'Familia', el gen que nos hace seguir creciendo. Llevo jugando con la selección dos décadas, y es lo que nos han transmitido nuestros veteranos. Ahora los veteranos intentamos inculcar el compromiso, competir juntos y siempre solemos sacar beneficio. Competir y estar en la selección es algo grande. Me siento muy afortunado", añadió.

Sin derrotas en este torneo, #LaFamilia estará en Paris 2024 al completo, junto a la selección femenina, y buscará una nueva medalla olímpica, la que no pudieron saborear en Tokyo 2020 pero sí en Río 2016 (bronce) y en Londres 2012 y Pekín 2008 (plata).

El palmarés de Rudy Fernández

Después de Paris 2024 se marchará, sin duda, uno de los mejores deportistas españoles de la historia y uno de los mejores jugadores de baloncesto. Con más de veinte años en activo, supo adaptarse al paso del tiempo y variar su baloncesto, que era muy físico y poderoso, al paso del tiempo y a los cambios en su cuerpo, siendo más bien un tirador en sus últimos años y dejando atrás las valientes entradas y mates de sus inicios.

De hecho, sus primeros juegos fueron en Atenas 2004, con apenas unos días de experiencia como internacional absoluto. En Pekín 2008, tras anunciarse su salida de Badalona en dirección a los Trail Blazers de la NBA, hizo unos grandes Juegos y se colgó la medalla de plata tras luchar, con 22 puntos, ante la potente Estados Unidos. Y en Londres 2012, cuatro años después, se repitó la misma historia.

Rudy, ya más veterano, disputó también los Juegos de Río 2016 en los que España bajó un escalón pero repitió podio, con el bronce logrado ante Australia tras perder en semifinales ante Estados Unidos. Y en Tokyo 2020, en los Juegos de la pandemia, España no pudo repetir la gesta y fue sexta. Cinco Juegos Olímpicos y tres medallas para Rudy Fernández, de momento, que podrían ser cuatro en seis citas si España logra medalla este verano en la capital francesa.

Pero, más allá de las citas olímpicas, Rudy ayudó a España a llegar a los más alto. En 2006, fue clave para que el Mundial cayera por primera vez del bando español, con 9,1 puntos de media en una cita que se culminó, sin Pau Gasol, con triunfo ante Grecia en la final. Era el primer Mundial para España, y el segundo y último se ganó también con Rudy en 2019.

Y de aquella cita dorada de 2006 el único superviviente es Rudy. Aquel equipo, entrenado por Pepu Hernández, lo componían Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, José Manuel Calderón, Jorge Garbajosa, Carlos Jiménez, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Felipe Reyes, Marc Gasol, Álex Mumbrú, Sergio Rodríguez --también retirado este año-- y Rudy Fernández, que lo hará en breve.

Así que se irá un grande que se retira con un gran palmarés. El de Palma, a sus 39 años, no podrá gozar de un 'último tango en París' y su último baile ha sido en La Fonteta, pero se va con más de 255 partidos oficiales con la selección, siendo de hecho el jugador que más veces ha vestido la camiseta nacional.

Y se retirará, pase lo que pase en París, con un palmarés envidiable, ya que ha ganado dos Mundiales (2006 y 2019), cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022), una plata continental (2007), un bronce en el Eurobasket (2013), dos platas olímpicas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016). Once medallas ganadas en grandes citas con España.

"Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que ya está llegando un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional", reconoció el jugador al cumplir 39 años y anunciar, el 4 de abril de este año, que también se retiraba a nivel profesional al cierre de esta campaña.

A nivel de clubes, Rudy levantó una Copa del Rey (2008) con el Joventut de Badalona, club en el que debutó en 2003, antes de comenzar en 2012 su etapa dorada en el Real Madrid, ganando otras seis Copas (2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), siete Ligas (2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 y 2024), y nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).