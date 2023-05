El secreto de la transformación físicos de Hulk Hogan

Es uno de los mayores referentes e iconos de la WWE. La imagen de Hulk Hogan -llamado Terry Gene Bollea- encima de un cuadrilátero ha sido una de las más representativas de la WWE durante más de 40 años, lo que le sirvió para consolidarse como uno de los pilares de uno de los mayores shows de entretenimiento del mundo.

Su carrera como luchador comenzó en 1977 y durante décadas, compaginó esta función con su labor cinematográfica. Ahora y tras varios años alejado de los focos, el mito de la lucha concedió una entrevista a Men's Health, donde reveló algunas de las claves para lograr la transformación física conseguida hace once años, cuando tenía 69.

El primer apunte que destaca y que le ayudó a mejorar su salud de forma significativa fue dejar de beber alcohol y consumir productos con CBD, algo que le permitió entrenar con regularidad tras una década complicada para él. Durante unos 10 años, Hogan se realizó 25 cirugías, algunas de extrema importancia, como la última operación de espalda, por la que dejó de sentir las piernas durante un período de tiempo.

Los lácteos, fuera

Aunque estos primeros consejos pueden parecer muy evidentes, uno que poca gente podía imaginarse fue otro de los que dio: dejar de consumir lácteos, algo que, unido a otro hábito que ha desarrollado como es dejar de comer tras la puesta del sol, le han aportado enormes beneficios de salud.

"Al principio empecé a bajar de peso porque no tenía las calorías extra de la bebida y había eliminado los lácteos de mi dieta", dijo a Men's Health. "Hoy en día, intento comer muy limpio. Me he alejado un poco de la típica dieta de huevos todos los días: sólo tomo claras de huevo cada tres o cuatro días", asergua Hogan.

Además, confesó cuál es su dieta actualmente, para la que trata de comer "cada tres o cuatro horas". "Por las mañanas tomo yogur y fruta, bebo un par de tazas de café ecológico y hago ejercicio. Luego como una pequeña cantidad de proteínas a la hora de comer y después hago una comida un poco más copiosa a las cuatro o cinco de la tarde", apostilló el luchador.