Topuria vs Holloway: horario y dónde ver el combate de la UFC 308 por TV en directo en España

Ilia Topuria defenderá por primera vez su cinturón de peso pluma de la UFC frente a Max Holloway. El combate de la UFC 308 se celebrará en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes, epicentro actual de este deporte de combate.

Topuria, que destronó a Alexander Volkanovski en febrero, buscará consolidar su título de rey del peso pluma ya conseguido en febrero. En frente tendrá a un Holloway que espera recuperar esa condecoración que un día tuvo. Ilia llega con un récord de 15-0, mientras que el estadounidense acude a la cita con un palmarés de 26 victorias y 7 derrotas.

Después de que ambos dieran el peso, los 65,8 kilos exigidos para combatir por el cinturón de pluma, ya no caben dudas para que el combate tenga lugar el próximo sábado 26 de octubre en el Etihad Arena de Abu Dabi. Los aficionados españoles que sigan este combate lo podrán hacer desde las 16:00 horas, cuando arrancarán los primeros preliminares.

La cartelera principal comenzará a las 20:00 horas en España, con cinco combates de alto nivel. Se espera que la pelea de Ilia Topuria y Max Holloway empiece en torno a las 23:00 horas para que así no coincida con los minutos finales del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona.

Dónde ver el combate



El combate entre Ilia Topuria y Max Holloway así como el resto de la cartelera del UFC 308 se podrá ver exclusivamente en España a través de la plataforma de streaming MAX, ya que goza de los derechos exclusivos para transmitir la UFC.

No obstante, quienes no puedan seguirla en directo o no tengan acceso a la plataforma, Eurosport lo emitirá en diferido el domingo 27 de octubre a las 22:30 horas.