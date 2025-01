Alerta máxima de los agricultores españoles tras la caída de los precios del aceite de oliva

Malestar entre los agricultores por la caída de precios del aceite de oliva que se ha producido en los últimos meses. Asaja Castilla-La Mancha ha asegurado que no hay suficiente justificación "para una bajada tan rápida" del precio del aceite de oliva y ha apuntado a "los movimientos especulativos como el motivo principal del desplome".

Según ha denunciado la organización agraria, se están produciendo intentos para desequilibrar los precios, forzando a la baja, y repercutiendo negativamente en la rentabilidad de las explotaciones olivareras.

Asaja ha explicado que, aunque se espera una buena cosecha de aceituna este año en la región, "la producción a nivel internacional no será importante y el alcance de campaña es muy corto, razones por las que los precios actuales no reflejan la realidad del mercado".

"Sin embargo, las prácticas irregulares y los abusos de algunos intermediarios y operadores comerciales están provocando situaciones inestables cuyas consecuencias sólo recaen en los agricultores", ha informado Asaja en nota de prensa.

En este sentido se ha pronunciado el presidente de la organización agraria, José María Fresneda, quien ha criticado que "hace un año, cuando prácticamente no existía producción, los informativos abrían con titulares sobre los altos precios del aceite de oliva en los supermercados".

"Ahora, vuelve a ser noticia la caída de los precios para satisfacción de los consumidores, pero nadie se acuerda de que los únicos perjudicados están siendo los agricultores y que sus costes de producción no sólo no han bajado, sino que además se han incrementado".

"Siempre pierden los mismos"

En esta línea ha asegurado que "en la cadena alimentaria siempre pierden los mismos, o los consumidores o los agricultores, a pesar de que tenemos una ley de la cadena que debe controlar y velar por el equilibrio. El sector olivarero asume unos costes de producción altísimos y muchas dificultades para encontrar mano de obra y no debe permitirse que se produzcan alteraciones de esta índole".

De acuerdo con los últimos datos disponibles del sistema Poolred, según informa Asaja, el coste del virgen extra se ha hundido desde los máximos de enero de 2024 un 51%, desde 8.873 a 4.350 euros/tonelada; el del aceite virgen ha bajado un 53%, de 8.377 a 3.900 euros/tonelada y, el lampante, cae hasta un 59%, de 7,967 a 3.294 euros/tonelada. Estos desplomes, según ha insistido Asaja Castilla-La Mancha, "no están lo suficientemente justificados y en las próximas semanas deberíamos recuperar la normalidad, la estabilidad y unos precios mucho más razonables de los que están ahora".

"Hecatombe de precios"

El gerente y portavoz de Asaja en Jaén, Luis Carlos Valero, hizo hace unas semanas un llamamiento a la "tranquilidad" en la venta de aceite de oliva ante "la hecatombe de precios" en el inicio de esta campaña y en la que, a su juicio, "no hay una gran motivación que no sea nada más que la necesidad de recuperar esa financiación que tiene el agricultor y necesita vender urgentemente".

En el marco de la presentación del balance del año agroganadero 2024, lo calificó de "bastante negativo" en el sector, empezando por las consecuencias de la sequía con una segunda mala cosecha consecutiva.

"No hemos tenido cosecha. A nivel nacional fueron 853.000 toneladas lo que se produjeron y, por lo tanto, fracaso del año total y absoluto. Lo único que podía paliar un poquito el año fue el nivel de precios que hemos tenido hasta terminar la campaña de comercialización, pero claro, los precios cuando no hay, por muy caro que sea, pues no deja", ha dicho.

Una situación que choca con lo que está ocurriendo ahora, en el inicio de la nueva campaña oleícola --en la que se prevé un incremento de la cosecha frente a la anterior-- con una "caída de precios que ha sido hecatómbica".