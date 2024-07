Caixabank lanza alerta sobre los billetes de 0 euros que entran en julio en España

A lo largo del presente mes de julio se emitirán 3.000 nuevos ejemplares de estos billetes de 0 euros tan populares en España, aunque ya están adjudicados desde antes de este año mediante una subasta. Esta iniciativa celebra el 80 aniversario del desembarco de Normandía. Aunque carecen de valor comercial, estos billetes se han convertido en piezas muy deseadas en el ámbito del coleccionismo.

La edición de este año honra la batalla de Normandía, una operación liderada por los Aliados (Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia) durante la Segunda Guerra Mundial, que liberó los territorios de Europa occidental ocupados por la Alemania nazi. Esta operación, también conocida como 'Día D', comenzó el 6 de junio de 1944, con un asalto aerotransportado de mil doscientas aeronaves que cruzaron el Canal de la Mancha.

A pesar de que el tema de los billetes de este año es específico, en ediciones anteriores presentaban ilustraciones de ciudades y destinos turísticos emblemáticos de España. El propósito principal era atraer a turistas, visitantes y coleccionistas de todas las edades. Actualmente, estos billetes se producen en "una de las imprentas de dinero más importantes de Europa": Oberthur Fiduciaire, en Francia.

Estos billetes poseen las mismas características que uno convencional: marcas de agua, tiras de cobre, impresión en relieve, holograma, registro transparente, fondo de seguridad y tinta fluorescente visible bajo luz ultravioleta. Además, cuentan con un número de serie único.

La historia de los billetes de 0 euros y el aviso de Caixabank

En 2002, la Unión Europea dio la bienvenida al euro como moneda única, presentando billetes de 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € y 500 €1. Sin embargo, existe un billete que probablemente nunca haya pasado por tus manos: el billete de 0 euros. Este billete, autorizado por el Banco Central Europeo (BCE), surgió en Francia en 2015 como una iniciativa de Richard Faille. Faille, un ciudadano francés, había obtenido permiso de Monnaie de Paris para imprimir billetes de recuerdo sin valor nominal ya en 19961.

A pesar de su valor nominal de 0 euros, estos billetes comparten muchas características con los billetes regulares. Se imprimen en las mismas instalaciones que los billetes normales, en Oberthur Fiduciaire, en Francia. Además, utilizan el mismo material y las mismas medidas de seguridad: marcas de agua, tiras de cobre, impresión en relieve sensible al tacto, holograma, registro transparente, fondo de seguridad de la imprenta y tinta fluorescente visible bajo luz ultravioleta. Cada billete tiene un número de serie único.

Estos billetes de 0 euros son fieles reproducciones de los billetes reales, pero muestran un valor de 0 euros, además de ilustraciones específicas. Aunque no tienen valor como medio de pago, el blog de Caixabank alerta de que se han convertido en una pieza muy buscada por los coleccionistas y turistas. El coste de fabricación de cada uno de estos billetes es de 2,5 euros, pero el precio que pueden alcanzar dentro de unos años, cuando sean más escasos, podría convertir la búsqueda de estos billetes en una nueva "fiebre del oro". Podría tener lugar una situación parecida a tener en casa un móvil viejo que no has tirado por pereza y resulta que puedes venderlo a los coleccionistas por una fortuna.

Para España existen 60 modelos diferentes de billetes que reproducen en sus diseños lugares o personalidades relevantes de nuestro país. Desde monumentos destacados, como la Alhambra (Granada) o la Sagrada Familia (Barcelona), hasta leyendas del deporte, como el futbolista asturiano Enrique Castro, “Quini”. Los billetes de recuerdo pueden adquirirse en los enclaves turísticos que recogen en su reverso, ya sea en máquinas expendedoras o en oficinas de turismo. Asimismo, los coleccionistas pueden hacerse con ellos a través de la web de Eurosouvenir.