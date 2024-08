Desesperación de una mujer con el Ingreso Mínimo Vital: devuelve el dinero o multa de 7.000 euros

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.

No obstante, uno de los requisitos para poder recibir esta ayuda es el de no rebasar cierto límite de patrimonio. No obstante, para realizar el cálculo no se tiene en cuenta la vivienda habitual.

“No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio neto, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual”, aclara la Seguridad Social en su sitio web. En 2024, la cifra asciende a 21.751,56 euros.

Sin embargo, esta condición está trayendo algunos problemas. Uno de ellos es el de una mujer que asegura que la Seguridad Social le está reclamando devolver 7.000 euros en concepto de Ingreso Mínimo Vital que percibió durante de 10 meses del año 2021.

En declaraciones a Infobae España, la afectada ha manifestado que únicamente posee el 50% de un piso valorado en unos 50.000 euros que, además, es la vivienda en la que reside junto a su hija menor de edad.

“Yo no tengo patrimonio ni ingresos. Estoy divorciada desde 2017, vivo con mi hija, y lo único que tengo en propiedad es mi casa al 50% que está valorada en unos 50.000 euros, es decir, de ahí tengo la mitad y eso no supera el patrimonio máximo permitido”, subraya.

No obstante, la mujer ha presentado una reclamación ante la Seguridad Social y piensa recurrir por la vía judicial si la respuesta que recibe es negativa.