Dime cuánto cuesta un BigMac y te diré el poder adquisitivo de tu país

Para cuantificar el nivel de riqueza de un país existen múltiples indicadores macroeconómicos. Pero uno poco conocido y muy curioso es el índice Big Mac. El mismo se utiliza para comparar el poder adquisitivo de cada país.

El índice Big Mac se publica por la revista The Economist desde el año 1986 y su funcionamiento no es otro que comparar el precio (en dólares estadounidenses) de la famosa hamburguesa de McDonald’s en los distintos estados en los que se vende. Además, también sirve para identificar si una moneda se encuentra devaluada o no.

Aunque es un índice de corte informal, su fundamento técnico es que compara un mismo producto que se produce en todos los lugares con los mismos ingredientes, pero cuyo precio varía considerablemente.

La última actualización del índice Big Mac tuvo lugar en el mes de enero de 2023. Los registros señalan que Suiza, con 7,26 dólares, es el país en el que es más caro adquirir una hamburguesa Big Mac. Le siguen Uruguay (6,85 dólares) y Noruega (6,59 dólares).

Ya por debajo, pero encima de los 5 dólares, se encuentran Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Argentina, los países de la Zona Euro, Australia, Arabia Saudí e Israel.

Por el contrario, el país en el que el Big Mac es más barato es Egipto, con un precio de 1,84 dólares. En otros países como Taiwán, Hong Kong, Indonesia, Rumanía o India, el coste de la conocida hamburguesa de McDonald’s es de 2 dólares.

En cuanto a zonas económicas, The Economist precisa que en la zona euro, con un precio de 5,29 dólares, el Big Mac es ligeramente más barato que en Estados Unidos, donde cuesta 5,36 dólares.