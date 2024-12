En este país no se paga facturas de gas, luz y agua y sus ciudadanos reciben 120 litros de gasolina al mes gratis

Parece una utopía, pero es posible. En Turkmenistán los residentes no pagan, según RomaniaTV, por el consumo de gas, electricidad, agua, etc. Y no solo eso, sino que además tienen derecho a 120 litros de gasolina gratis cada mes. Pero es que hay más: tienen incluso la tradición de ofrecer apartamentos gratis a quienes tengan un presupuesto limitado. Y quien no quiera esperar, puede solicitar un préstamo para una vivienda a un tipo de interés de solo el 1% durante 30 años.

Pero según señalan en este medio, esto no es solo gracias a los gobernantes, sino a la naturaleza, y es que Turkmenistán es el cuarto país del mundo con las mayores reservas de gas natural del mundo, y las principales industrias, como la agricultura o el sistema energético, son propiedad del Estado.

Eso sí, todas estas ventajas con las que cuentan los habitantes choca con el bajo salario medio mensual, que ronda los 300 euros al mes.