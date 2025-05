La OPA de BBVA a Sabadell un año después: una operación hostil llena de optimismo e incertidumbre

Europa Press via Getty Images

Una OPA que está de aniversario. Este viernes se ha cumplido un año desde que BBVA decidiera dar un paso más en el objetivo de unir sus fuerzas con el Banco Sabadell y lanzó una oferta pública de adquisición (OPA). Se trata de unos planes que ya estaban en la cabeza de su presidente, Carlos Torres, desde mucho tiempo atrás. En 2020, ya hubo conversaciones para ello, pero no terminó con un acuerdo entre ambas entidades financieras.

El pasado 9 de mayo de 2024, la entidad lanzó un órdago claro a la compañía presidida por Josep Oliu e dio a conocer un plan para tratar de convencer a sus accionistas y consejeros. 365 días después, BBVA está en una posición mejor que entonces.

Uno de los hitos principales que la entidad liderada por Carlos Torres ha logrado ha sido el 'ok' que el Banco Central Europeo (BCE) dio el pasado mes de septiembre. Y eso que no ha sido el único. El pasado miércoles 30 de abril llegó el turno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras una larga reunión que terminó a las 19.30 horas, la Sala de Competencia compuesta por cinco miembros, entre ellos la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, terminó dando el visto bueno a la operación, aunque con el cumplimiento de compromisos o condiciones.

Pero esa postura, pese a ser un nuevo balón de oxígeno para el BBVA no es firme y ahora el balón está en el tejado del Gobierno. Moncloa abrió el pasado martes una consulta pública que terminará el próximo 16 de mayo. En ella, será la ciudadanía la que decida si cree que se respeta "el interés general".

Una 'oparación' hostil: el día en el que el BBVA pasó a la ofensiva para comprar el Sabadell Tras no lograr un acuerdo amistoso, el banco presidido por Carlos Torres busca ahora convencer a los accionistas con un movimiento que ha sorprendido a todos, pero que para la entidad "tiene mucho sentido".

Un 'sí' de la CNMC, con compromisos

Uno de los momentos principales en el primer aniversario de la OPA hostil de BBVA ha sido la toma de posturas por parte de la CNMC. Aunque la entidad que preside Carlos Torres esperaba que recibieran el 'sí' en la primera fase, Competencia retrasó su examen hasta la segunda fase.

Con esta primera demora, el objetivo de BBVA era el de calcular que unos siete meses después podría tener las autorizaciones necesarias de los reguladores para poder lanzar la OPA y tener la fusión terminada para mediados de este año. Pero las cosas de palacio van despacio.

La CNMC retrasó todavía más su decisión y no fue hasta el pasado 30 de abril cuando decidió dejar en manos del Gobierno la continuidad de la oferta. Algo que ha abierto un nuevo escenario, el de la tercera fase.

El 'sí' del regulador se ha logrado tras obtener una serie de compromisos por parte de BBVA. Se compromete a cerrar y publicitar una 'Cuenta para Clientes Vulnerables', publicará en su web y comunicará a los clientes de Sabadell de los cambios de condiciones, no abandonará ningún municipio como consecuencia de la operación, se compromete a mantener las condiciones de los clientes, las líneas de circulante y volumen de crédito a pymes y también a no modificar la política actual de comisiones.

Esmeralda Gómez López, coordinadora académica del Grado en Finanzas y Contabilidad de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), asegura en una conversación con El HuffPost que los pasos están siendo "lentos", pero cree que "todo apunta a que la OPA hostil se consolidará".

"De salir adelante, BBVA va a acceder a la red que tiene Sabadell que está muy bien posicionado en pymes, en Cataluña. Esto es porque tiene un arraigo estratégico. Otro de los beneficios son los costes estructurales. Si adquieres algo con un vínculo te vas a ahorrar dinero. La clave es que se consolidaría como una banca cada vez más oligopólica", añade.

Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, reconoce que el año "ha sido intenso para las dos entidades" y el proceso todavía no ha llegado a su fin. "Quedan meses decisivos y los dos bancos se han revalorizado", detalla.

La consulta pública

Tras el sí de la CNMC, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendió el pasado lunes al anunciar que la OPA de BBVA solo seguirá adelante si los ciudadanos lo creen necesario. Para ello, por primera vez, el Ejecutivo ha abierto un proceso de consulta pública.

Moncloa abre la puerta a que sea la gente la que decida si la oferta de la compañía que preside Carlos Torres respeta "el interés general". No suele ser habitual que el Gobierno busque la opinión de los ciudadanos en operaciones como estas.

Las consultas públicas se suelen plantear para poner en marcha leyes, tiene una duración de 15 días hábiles y aquellas peticiones que reciban de la ciudadanía no serán vinculantes. Dentro del Ejecutivo, hay voces como la de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que critican la operación.

Esmeralda Gómez muestra sus dudas con la postura adoptada por el Gobierno. "¿Qué es lo que busca el Gobierno, verdaderamente, con esta táctica o pregunta que lanza a la población, cuando antes no se había hecho algo así?", cuestiona.

Una línea parecida a la que defiende Carlos Balado. "Desde el punto de vista del regulador, hay una evolución que no ha sido neutral. El Gobierno se posicionó desde el primer momento en contra de la operación. La novedad es que no está siendo neutral en el desarrollo", añade.

"Lo que queda por saber ahora es qué va a hacer el Gobierno en los próximos 15 días. Tiene ese tiempo para enviar su propuesta al Consejo de Ministros. Tendría 30 días para poder añadir cosas de la CNMC. Después vendría el folleto oficial y la oferta formal a los accionistas de Sabadell", explica.

El experto cree el Gobierno podría "ampliar los compromisos de la CNMC" y "lo razonable sería que la decisión final de la OPA la tuvieran los accionistas" de la entidad catalana. "Ahora hay mucha más información que cuando arrancó el proceso. Información que le beneficia. Va a tener más cajeros, créditos y no va a cambiar las condiciones", destaca.

Lo razonable sería que la decisión final de la OPA la tuvieran los accionistas Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín

Una espera con beneficio para Sabadell

Otro de los aspectos clave en el avance de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell es la evolución que han mantenido en los mercados ambas entidades bancarias, sobre todo la de la entidad de Josep Oliu, que ha crecido en bolsa muy por encima de la oferta planteada por BBVA.

Desde el 9 de mayo de 2024, las acciones de BBVA se han revalorizado un 32% en Bolsa, un dato muy notable pero que todavía ha avanzado más en el caso de Banco Sabadell. Sus acciones han avanzado un 74% desde la OPA, algo que podría ser clave en la decisión del accionariado.

De hecho, los resultados del primer trimestre de 2025 presentados esta semana por Sabadell reflejan ese aumento del beneficio. Sus ganancias aumentaron en 489 millones de euros, un 58,6% más que en el mismo periodo de 2024.

Pero tal y como ha recordado este viernes la agencia de calificación crediticia Moody's, BBVA tiene todavía la posibilidad de mejorar su OPA sobre Sabadell cuando arranque el periodo de aceptación, ya que ahora mismo la oferta está por debajo de lo que recibirían los accionistas de la entidad catalana por la venta de su capital.

"La última palabra la tienen los accionistas. Todavía no está muy claro que vayan a aceptar la OPA porque saben que cotiza a la baja. Han tratado de adquirirlo por un precio más ventajoso para ellos", explica Esmeralda Gómez.

Todavía no está muy claro que los accionistas de Sabadell vayan a aceptar la OPA porque saben que cotiza a la baja Esmeralda Gómez López, coordinadora académica del Grado en Finanzas y Contabilidad de la UNIR

Ahora mismo, la OPA ofrece a los accionistas de Banco Sabadell una acción de nueva emisión de BBVA por cada 5,3456 acciones de Banco Sabadell, además de 0,70 euros en efectivo por los dividendos devengados, pero no repartidos de BBVA. Moody's explicó este viernes que esta oferta "valora a Sabadell por debajo de su actual precio de mercado".

Hay que tener en cuenta que el periodo de aceptación de la OPA se producirá una vez que se apruebe el folleto de la operación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un periodo durará entre 15 y 70 días, lo que "potencialmente retrasaría el fin de la operación hasta septiembre".

Moody's ha reconocido que las nuevas condiciones que se puedan imponer tras la consulta pública del Gobierno podrían ser un lastre para que la operación siga adelante y hacer "el acuerdo menos atractivo para BBVA".

Carlos Balado considera que la incógnita es saber si "BBVA mejorará la oferta". "Si los accionistas de Sabadell decidieran vender ahora sus acciones, ganarían un 6,7% más de lo que ofrece BBVA. Eso puede restar interés el acudir a la OPA", añade.

Desde Sabadell, siguen tratando de poner tierra de por medio y, este jueves, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, aseguró que la OPA de BBVA "sigue descarrilada" debido a que sigue teniendo un "rechazo generalizado".

"Esta OPA sigue descarrilada porque los dos argumentos fundamentales no han cambiado y lo único que hacen es seguir adquiriendo más claridad", justificó, antes de indicar que la acción de BBVA "ha perdido valor para ser moneda de cambio". "Una operación que tiene rechazo mayoritario y unánime y además no tiene precio, es una operación que no tiene mucho sentido", apostilló.

Una operación que tiene rechazo mayoritario y unánime y además no tiene precio, es una operación que no tiene mucho sentido César González-Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell

Mientras el tira y afloja de BBVA y Sabadell sigue siendo constante, este viernes se ha cumplido el primer aniversario de una OPA hostil que se está llena de optimismo por parte de la entidad que preside Carlos Torres, pero que todavía sigue generando ciertas dudas sobre la viabilidad de la operación y el impacto que podría tener en el mercado bancario español.