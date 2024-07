Encuentran la solución para los cultivos clave del aceite de oliva

La solución, al menos una de ellas, que puede ayudar a superar uno de los desafíos a los que debe hacer frente el sector del aceite de oliva en España, el de la sostenibilidad, está más cerca de lo que pensaba. Así lo afirma un estudio realizado por Ifapa, SUFECO, S. Coop. And., Suministros y Servicios del Grupo Federado S. Coop. And. y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y Suministros y Servicios del Grupo Federado S. Coop. And., financiado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea, ha descubierto que el uso de residuos orgánicos procedentes de la industria oleícola podría ser una solución para garantizar la fertilidad del suelo de los olivares.

De acuerdo con el estudio, la aplicación en el suelo del olivar de las masas de desecadas de residuos orgánicos aporta múltiples beneficiosos al cultivo de la aceituna. En primer lugar, según explica la web Olimerca, se observó un aumento significativo en los niveles de carbono orgánico en la capa superficial del suelo, lo que ayuda a mejorar la fertilidad y favorece un crecimiento vegetal más robusto. Además, se registra una notable reducción en las emisiones netas de CO2, lo que contribuye también a mitigar el cambio climático.

La mejora de la estructura del suelo es otro de los resultados destacados que figuran en el estudio Efectos Medioambientales de la Aplicación al Suelo de Masas Desecadas y sus Beneficios Agronómicos, así se llama el informe, aumenta la capacidad del terreno para retener agua y nutrientes, reduce también la erosión y mejora la salud general del suelo. Asimismo, los investigadores han observado un incremento de la actividad microbiana del suelo, lo que también facilita la descomposición de la materia orgánica y fortalece el ciclo de nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas.

Según los investigadores, los beneficios que aporta la técnica de abono se mantiene a largo plazo si se aplican con regularidad, lo que supone una buena oportunidad para que la gestión del suelo de los olivares españoles sea más sostenible, económicamente viable y, de paso, poner en práctica una bioeconomía circular que añade valor al sector agrícola.

Para los agricultores que estén interesados en adoptar esta práctica, se ha desarrollado una guía técnica basada en los resultados del estudio que proporciona directrices claras para la aplicación efectiva de las masas desecadas en los olivares. Una idea que emerge como solución para mejorar la productividad en los cultivos clave del aceite de oliva.