Estrella Galicia denuncia la trampa de Madrid por su cerveza falsa

Estrella Galicia ha protagonizado una amplia expansión desde el norte de España a otros puntos de la Península, eso sin contar con el gran avance internacional que ha realizado de forma paralela. La Comunidad de Madrid se ha convertido en uno de sus campos de batalla donde está haciéndose fuerte entre otras marcas que han venido liderando históricamente en la capital de España.

Con su nueva campaña que evoca al sentimiento de todo aquel que no es madrileño pero ha acabado viviendo en la Villa han recordado que no hace falta ser una cerveza 'gata' para hacer un hueco en las barras madrileñas: "Puede que no seamos madrileños, pero es que no hay nada más de Madrid que no ser de Madrid".

Con ese telón de fondo, se ha producido un choque entre un directivo de Estrella Galicia con otra marca de cerveza que se comercializa en Madrid, recoge El Debate. citando una información del diario británico The Daily Telegraph. Concretamente, acusa a unos cerveceros ingleses de "deshonestidad".

"Han hecho un buen trabajo de marketing, pero es un poco tramposo"

Se trata del responsable de Estrella Galicia Internacional, Aitor de Artaza, quien identifica "falta de transparencia" con la marca Madrí Excepcional, al publicitarse con el lema "el alma de Madrid". Se debe a que esta se produce en la localidad inglesa de Tadcaster, en Yorkshire.

"Se produce una falta de transparencia porque utilizan el nombre de una ciudad española famosa, pero no producen allí", indicó De Artaza al periódico británico, agregando que "es confuso para el consumidor". También valoró que "han hecho un buen trabajo de marketing, pero es un poco tramposo: la gente piensa que está bebiendo cerveza española, pero no es así", pero que "en mi opinión no son muy claros ni honestos".