Más sombras en la banca de EEUU: qué está pasando con el First Republic 

Fachada de una de las entidades del First Republic Bank en Boston

Más sombras en el incierto panorama bancario de EEUU. Tras la caída del Silicon Valley Bank, entidades clave en el sector tecnológico, y el menor Signature Bank, los grandes del sector temen un nuevo colapso.

El nombre en boca del sector es el del First Republic Bank, compañía con sede en San Francisco y un fuerte negocio instalado entre la costa este y oeste hasta situarse el top-15 de bancos nacionales. Sus activos reconocidos superan los 180.000 millones de dólares, como detalla su último informe financiero, de 2021.

Eran otros tiempos. Este jueves se ha dejado, por ahora, otro 40% de su valor bursátil haciendo la herida aún más grande: desde la quiebra del SVB el First Republic ha perdido hasta un 80% de su valor. A esto contribuye que sea considerado como la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre el sector estadounidense, justamente por detrás de los dos caídos hace días.

Ante el panorama, sus responsables parecen abrirse a cualquier escenario, desde un aumento exprés de su liquidez a una potencial venta a compañías más poderosas, que permanecen atentas. Ese rescate estaría tasado en una cifra entre 20.000 y 30.000 dólares.

De momento, la compañía no solo se hunde a nivel bursátil. Pese a las llamadas a la calma por parte de Joe Biden y la Casa Blanca —"esto no es 2008"—, las agencias de calificación S&P 500 y Fitch han rebajado su categoría a la peor, la de 'bono basura', con "perspectiva negativa" en ambos casos.

Para intentar frenar la inmediata caída y los cada vez mayores rumores de un potencial colapso, el propio banco anunció el domingo haber mejorado su posición financiera, gracias a un acceso a liquidez adicional por parte de la Reserva Federal.

Esto, traducido a cifras, implicaría que el First Republic tendría, en estos momentos, una liquidez de más de 70.000 millones de dólares. "Las posiciones de capital y liquidez de First Republic son muy sólidas y su capital se mantiene muy por encima del umbral regulatorio para bancos bien capitalizados", apuntaron entonces Jim Herbert, fundador y presidente ejecutivo, y Mike Roffler, consejero delegado y presidente de First Republic Bank, como recoge Europa Press.

Pero las dudas son, a estas horas, más fuertes que esa defendida viabilidad de la entidad.