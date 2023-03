¿Estamos preparados para un nuevo Lehman Brothers? La quiebra del SVB y el desplome de Credit Suisse aumentan el temor

¿Dónde había visto esto antes? Eso es lo que muchos se preguntan al ver en los informativos de todo el mundo una misma noticia, la bancarrota del Silicon Valley Bank (SVB), el decimosexto mayor prestamista de Estados Unidos, y la situación que ha vivido en las últimas horas Credit Suisse.

El banco de las startups tecnológicas de EEUU contaba con unos 200.000 millones de dólares en activos, pero todo ha cambiado en pocos días. Tras la intervención del pasado viernes de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (CFSD) por la dudas con su liquidez y solvencia, todo se ha desmoronado, cual montaña de naipes.

Pero ahora el temor es mucho mayor y los expertos, inevitablemente, se acuerdan del fantasma de Lehman Brothers. Pero, todos resaltan lo mismo, hay que salvar las distancias.

"Era cuestión de tiempo"

Alejandro San Nicolás, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y experto en Blockchain y DeFi, asegura que la situación vivida en el SVB era cuestión de tiempo. "Las dificultades son por el exceso de dinero impreso que hay en el mercado, que no todo el mundo es capaz de gestionarlo financieramente de la manera correcta y eficiente. Igual que ha caído este, podrían haber caído otros", señala.

El inconveniente surge de la "tipología de cliente con un poco más de riesgo" con la que contaba, startups tecnologías. "Era cuestión de tiempo que empezaran con estas dificultades", ha añadido.

Un modelo de negocio que también resalta Francisco Joaquín Cortés García, profesor del Máster en Asesoramiento Financiero y Bancario de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Tras "el cambio de escenario tan abrupto", como consecuencia de la subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU, "se ha juntado la tormenta perfecta".

El experto señala que, entre los años 2017 y 2022, el SVB cuadruplicó el volumen de depósitos. "El banco ha cuadruplicado en poco tiempo, es muy poco habitual, y ha sobre invertido en bonos, es atípico. Tras la subida de interés y la necesidad de que las empresas recuperaran esos depósitos, es la tormenta perfecta", reitera.

La inestabilidad de Credit Suisse

El primer gran efecto que ha provocado la bancarrota del Silicon Valley Bank se ha dejado notar, y mucho, en el Credit Suisse. Tanto que este miércoles sus acciones cayeron más de un 30%.

Pero, ante las duras dificultades que ha sufrido en las últimas horas, la entidad suiza no dudó en solicitar una ayuda al Banco Nacional de Suiza. Algo que, antes de que la cosa fuera a mayores, ha desembocado en un préstamo de 54.000 millones de dólares para salvarse.

En los mercados, tras un miércoles horroroso, la decisión del Banco Nacional de Suiza ha sido bien acogida. El que más, el propio Credit Suisse, que no ha tardado en rebotar con más de un 30%.

De no ser por la ayuda a Credit Suisse, la situación se hubiese agravado en pocas horas y un fantasma hubiese sobrevolado por encima de las principales entidades bancarias, el caso de Lehman Brothers.

La quiebra de Lehman Brothers

El 15 de septiembre de 2008, un banco de Estados Unidos vivió la mayor quiebra de su historia, en lo que se conoce como el punto de inflexión que provocó la explosión total de la crisis financiera de 2008.

Con una entidad fundada en 1850, el cuarto banco de inversión más grande del país echó el cierre, cuando todavía contaba con 680 mil millones de dólares en activos. Algo que provocó una oleada de daños que se propagó por todo el mundo.

Lehman Brothers apostó de lleno por las hipotecas subprime, pero eso hizo que asumiera unos riesgos que terminaron siendo excesivos y que, unido al estallido de la burbuja inmobiliaria, la marcha de sus clientes y pérdidas en el mercado de valores, terminó arrasando con uno de los bancos más fuertes de Estados Unidos.

Pero algunos expertos, como Francisco Joaquín Cortés, no tarda en reconocer que, pese a que no cree que pueda ocurrir, ve a España y Europa mucho más preparados que en el año 2008. "En el sistema bancario español y el BCE, que el español no se puede entender sin el europeo, los deberes se han hecho", señala.

Pero ¿y ahora qué?

Tras lo ocurrido con el Silicon Valley Bank, toda Europa está con la mirada puesta en el comportamiento de los principales bancos, pero tras la ayuda a Credit Suisse, el optimismo vuelve a aparecer.

"No es comparable esta situación con la de 2008. Al final es el miedo al contagio, a que no salgan bien las cosas desde el punto de vista de los poderes públicos. Esto tendrá su momento, su impacto en la bolsa, pero no hay razones para pensar que pueda afectar aquí. Son cosas puntuales", expone el profesor de la UNIR.

Un análisis parecido al de Alejandro San Nicolás, que reconoce que los bancos españoles y europeos "no estamos en esto" y, aunque recuerda que "el mercado financiero siempre va más rápido que la regulación y la ética", es difícil que pueda afectar a los bancos españoles.

Algo que ha resaltado este mismo jueves la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, justificando que la exposición de las entidades españolas al banco suizo es "residual" y que el modelo de negocio del SVB "no es asimilable" al de la banca europea.

Un sector bancario "más fuerte que en 2008"

Otra de las respuestas diferentes ha sido la que el Banco Central Europeo ha defendido este jueves. Tras anunciar la sexta subida de tipos de interés consecutiva, situando el precio del dinero en el 3,5%, el organismo que preside Christine Lagarde no ha frenado las subidas pese a las "actuales tensiones de los mercados".

Una situación de la que el Consejo de Gobierno del regidor bancario europeo está haciendo un "atento seguimiento" y ha avisado que los bancos están preparados para "responder como resulte necesario a fin de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro".

Lagarde ha sido clara y ha reconocido que el BCE cuenta con "todos los instrumentos de política monetaria necesarios para suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario".

Y, pese a los temores sobre el efecto contagio, ha justificado que "el sistema bancario es resistente" y "en una situación más fuerte que en el año 2008".