Un experto pone fecha a la mayor caída del precio del aceite de oliva: "Bajarán"

El director general de Acesur, propietaria de marcas como Coosur o La Española, Gonzalo Guillén, ha manifestado que cree que los precios del aceite de oliva "bajarán próximamente, gracias a que la próxima cosecha se acercará a la media histórica".

Así se ha expresado el directivo durante el Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) de Gran Consumo, el principal encuentro anual del gran consumo que ha convocado este martes en Madrid a más de 1.200 directivos de empresas líderes del sector.

De esta manera, con motivo de dicho evento convocado por la asociación empresarial que reúne a más de 34.000 compañías de diferentes sectores profesionales, el directivo ha repasado la situación presente y futura del sector del aceite durante su atención a los medios de comunicación, donde ha destacado que estas dos últimas cosechas "han sido las peores de este siglo", a lo que se suma el hecho de que han sido seguidas.

Tensión en la disponibilidad de aceite en los mercados

"Eso nunca había pasado, siempre ha habido una buena y luego una mala, con lo que se compensaba, entonces no se creaba tanta tensión en la disponibilidad de aceite en los mercados", ha reconocido Guillén, apuntando que en España queda aceite "para un mes, mientras que en Italia queda para dos semanas". En este sentido, el ejecutivo ha resaltado que la actual cosecha se espera que alcance la media histórica, que se sitúa entorno a 1,3 o 1,4 millones de toneladas.

"Esto va a hacer, seguro, pues que los precios se regulen a la baja, porque la ley de oferta y demanda es así", ha explicado el directivo, quien también ha declarado que la rebaja del IVA supuso "cierta ayuda, una pequeña recuperación, aunque hacía falta algo más".

Por otra parte, en cuanto a la caída del consumo de aceite de oliva, el director general de Acesur ha destacado que aunque dicho consumo ha bajado en España, lo ha hecho más a nivel mundial.

"En España ha caído en torno al 25%, pero fuera por lo general ha decrecido mucho más, ha caído un 10% en Estados Unidos, pero ha caído un 50% en China, ha caído un 15% en el Reino Unido, pero ha caído un 80% en Corea", ha detallado Guillén, para luego explicar que en los países donde no hay tanto arraigo al producto del aceite de oliva y al conocimiento sobre la salud y la protección que tiene, "este ha sufrido mucho más".

En este sentido, el ejecutivo ha reconocido que el peso internacional de Acesur es mayor que el del mercado nacional, con lo que este año 2024 están "sufriendo algo, pero fundamentalmente lo sufrieron el año pasado".

Incremento de márgenes

"El año pasado fue para nosotros un poco más de choque, porque la subida de precios fue tan drástica, tan rápida, que fue muy difícil trasladar los costes nuevos a la distribución, a los clientes y, por fin, al consumidor", ha indicado Guillén, para a continuación añadir que este año se ha compensado un poco la situación, con lo que "empezará a notarse algo la bajada en cuanto empiece la producción".

De su lado, preguntado por el incremento de los márgenes de beneficio a raíz del crecimiento de la facturación, el directivo ha indicado que no se ha dado una relación directa entre estas dos variables, ya que el margen de beneficio "no ha subido tanto como lo hizo la facturación, ya que claramente no ha habido capacidad para poder generar más margen". De su lado, respecto a los números de Acesur, Guillén ha manifestado que, a pesar de que sigue cayendo el consumo de aceites, su marcas "se están manteniendo" e incluso "han ganado cuota".

"Respecto a antes de la crisis, en cuanto al volumen, sí hemos bajado algo, pero en lo que es marcas, no hemos bajado nada", ha detallado el director general. En cuanto a la producción a nivel global de aceite de oliva, Guillén ha señalado que puede ser que se vuelva "de nuevo a los 3,1 o 3,2 millones de toneladas a nivel global, ya que Túnez viene con una producción casi récord y Siria, Jordania y Turquía vienen con buenas producciones".