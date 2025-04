La CNMC autoriza la opa del BBVA al Sabadell y deja la operación en manos del Gobierno

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado, con compromisos, la posible compra del Banco Sabadell por el BBVA, lo que abre la puerta a que el Gobierno pueda opinar sobre esta operación e incluso endurecer las condiciones para llevarla a cabo.

Tras una larga reunión que ha terminado pasadas las 19:30, la Sala de Competencia, formada por cinco miembros, entre ellos la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha dado luz verde al dictamen por unanimidad, sin ningún voto particular, según han informado a EFE fuentes próximas al proceso.

No obstante, como Competencia subordina la operación al cumplimiento de compromisos o condiciones, su resolución no es firme hasta que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, haya resuelto no elevar el tema al Consejo de Ministros.

Dada la oposición del Gobierno a la operación desde un primer momento, se da por descontado que el titular de Economía decidirá elevar la cuestión al Consejo de Ministros en el plazo de quince días que recoge la norma.

BBVA baja el umbral de aceptación de la OPA sobre Sabadell Con este movimiento, BBVA logra excluir la autocartera de Sabadell. La operación ya no queda sujeta a obtener el 50,01% del capital de Sabadell, sino a lograr "más de la mitad de los derechos de voto efectivos".

BBVA lanzó su opa sobre el Sabadell hace casi un año

Tal y como recuerda EFE, el BBVA lanzó hace casi un año su opa sobre el Banco Sabadell, con la idea de integrar a la entidad catalana en su grupo y conseguir unos ahorros de 850 millones en tres años, que el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, considera imposibles de lograr sin una fusión de la dos entidades.

El Ejecutivo se ha opuesto firmemente a una fusión entre ambas entidades, pero la duda está en qué hará ahora tras el visto bueno unánime de la CNMC, algo que estaba esperando la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).

En ese sentido, el último paso de la operación es la aprobación del folleto de la opa por parte de la CNMV, un trámite que permitiría abrir el periodo de aceptación de la oferta, en el que los accionistas del Sabadell dispondrían de al menos 30 días para decidir si aceptan recibir 0,70 euros en efectivo más una acción del BBVA a cambio de 5,3456 del Sabadell.

