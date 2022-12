7 errores de pareja que los padres transmiten a sus hijos

Error 1: Contestarle de malas maneras a tu pareja cuando tienes estrés

Error 2: Intentar resolver una discusión de forma acalorada

“Creemos que perderemos algo si no actuamos ahora mismo para ganar la discusión”, explica. “Pero cuando estamos en ese estado, nuestra pareja parece el enemigo. Se nos olvida que estamos en el mismo equipo. No podemos entender su perspectiva ni estamos dispuestos a cambiar la nuestra”.

Error 3: No hacer las pacer delante de los niños

No pasa nada si aún no lo habéis solucionado. Muchos de los problemas por los que discuten las parejas tardan en resolverse. El mero hecho de mostrarles a vuestros hijos que ambos respetáis vuestros puntos de vista es muy importante.

Error 4: Culpar a tu pareja y no asumir tu responsabilidad

Admitir que te has equivocado no es fácil, pero es una habilidad fundamental en las relaciones de pareja y en la vida en general para dar ejemplo a tus hijos. Y no es algo que puedas hacer cuando te superan las emociones.

Error 5: No comunicar claramente tus necesidades

Error 6: Usar un lenguaje de todo o nada

“En lugar de lanzar generalidades o sacar trapos sucios, mirad al futuro y sed específicos”, añade. ”‘Quiero hablar sobre lo que ha pasado cuando has llegado a casa esta noche’. Tener el mismo enfoque con nuestros hijos me parece importante”.

Error 7: No predicar con el ejemplo

“Señala ese comportamiento y corrígete en ese momento”, aconseja. “Si te das cuenta más tarde, asume la responsabilidad. Si tu hijo no está delante cuando te des cuenta de que te has equivocado, vuelve a hablar con él para hacerle saber que te has dado cuenta de tu error y lo que has hecho para corregirlo”.