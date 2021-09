Qué es la alcohorexia y cómo detectarla

Peter Dazeley via Getty Images

Mujeres jóvenes, las más afectadas

Por ello, revela, “ la pandemia ha tenido un aumento de casos de anorexia, pero no tenemos datos de la incidencia de la alcohorexia. Lo que sí sabemos, y es preocupante, es el modo en el que los jóvenes están consumiendo alcohol en este periodo y, sobre todo, en el último año”.

Un TCA ‘no especificado’

El diccionario de la Real Academia Española no recoge este término reciente pero, ¿los médicos lo admiten como un TCA? Según Fátima Servián, “lo encuadran dentro del trastorno de conducta alimentaria no especificado” porque “no cumplen los criterios diagnósticos de anorexia nerviosa o bulimia, por ejemplo”. Sin embargo, si lo encuadran en los ‘no especificados’ es precisamente porque “influyen en el disfuncionamiento de la persona que sí padece esas enfermedades”.

Al final, para “los psicólogos más puristas no deja de ser una anorexia, pero en la que se consumen calorías por medio del alcohol”, añade. Aunque, si la anorexia se caracteriza principalmente por no ingerir calorías, ¿no es esto una contradicción? Según la profesional de la VIU, no, aunque pueda parecerlo.