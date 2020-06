Comer las semillas de las manzanas no es buena idea (aunque son peores las de los albaricoques)

No están prohibidas, pero no deberían comerse. Es mejor desechar las semillas de las manzanas : su consumo en exceso puede llegar a ser peligroso.

“Habría que comer muchas para que un adulto notara síntomas adversos (unas 170) y aún más para morir (entre 4.300-5.700), pero aún así se recomienda no consumir esa parte”, advierte el doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos Miguel A. Lurueña .

Las semillas de manzana contienen amigdalina, un compuesto que se transforma en cianuro. Habría que comer muchas para que un adulto notara síntomas adversos (unas 170) y aún más para morir (entre 4300-5700) pero aún así se recomienda no consumir esa parte #gominolasdepeseta pic.twitter.com/BeRszhM9qE

No es la manzana la única fruta cuyas semillas contienen amigdalina. También la pera, el melocotón y, sobre todo, el albaricoque, cuya ingesta sí debería evitarse. “La concentración media de cianuro en la semilla del albaricoque es de 3.800 mg/kg”, explica Lurueña en un hilo de Twitter en el que avisas de los peligros de su consumo.

No se trata sólo de no comerlas en exceso —100 seguidas pueden acabar con la vida de una persona de 70 kilos—, directamente no hay que comer ninguna.