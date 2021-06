Así me silenció 'First Dates'

Al quitar la realidad de la cita y la reciprocidad que compartimos y enfocarse solo en él como un personaje, también me parece que se perdió tanto al humano detrás de la mascarilla de Daniel como a la humana dentro de la decoración que fue su cita. Tengo tantas historias que contar que mi vida podría ser una serie de televisión.

No quiero ser conocida como un adorno al lado de un personaje, ni como la persona que fue violada, sino como una persona alegre con una personalidad compleja que ha pasado por muchas cosas buenas y malas, que ha cometido errores como todos, pero que siempre intenta hacer lo correcto. Incluso, atreverse a decir lo necesario en el momento preciso, que intenta normalizar hablar sobre temas difíciles e intenta convertir el mundo en un lugar mejor aunque sea por pasitos pequeñitos. Quiero que la gente sepa que es posible compartir experiencias difíciles si se siente cómoda compartiéndolo.

En fin, quiero que mi mensaje sea el siguiente: no creo que a la gente deba incomodarle si alguien menciona que ha sido violado. Si no te sientes cómodo contando tu historia, entonces claro que no tienes que compartirlo, pero que sea por elección y no por miedo.

La razón por la que #MeToo llegó a ser relevante, es por la falta de conversación y conocimiento alrededor del tema y la gravedad del problema. Claramente es un asunto delicado y complicado y hay que respetar algunos límites, aquí hablo sobre situaciones donde realmente no hay razón para incomodarse si la persona que lo cuenta no se incomoda. Di lo que te apetezca, al fin y al cabo es algo que te pasó a ti y no deberías sentir que tienes que esconderlo porque tú no eres culpable y no tienes nada de que sentirte avergonzada. Si alguien tiene que sentirse avergonzada es la otra persona.

El mundo en que vivimos tiene muchas cosas bonitas, pero muchas cosas feas también y cada vez que veo gente racista, homófoba, violadora o simplemente con malas intenciones sigue sorprendiéndome y me va a chocar para el resto de mi vida. Lo único que puedo hacer es centrarme en lo bueno y en los pequeños cambios que puedo provocar. Tenemos la oportunidad de aprender de todo. Espero haber podido dar una perspectiva nueva al programa para futuros episodios y para darse cuenta del poder que pueden tener para cambiar el mundo con pasitos pequeños.

No les guardo rencor, no siento que fuera algo personal ni con malas intenciones. Quizá me den otra oportunidad para conocer a alguien con quien podamos brillar juntos, ya que es una base sana para una relación. Si me hubieran avisado podría haber venido como Harley Quinn.