Así responde Juanma Moreno a un vídeo suyo de 1998 en el que hace un férreo rechazo al machismo

Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig (del PSOE), y de Andalucía, Juanma Moreno (del Partido Popular), han sido entrevistado este miércoles en El Objetivo por Ana Pastor. Durante la conversación la periodista ha tirado de hemeroteca y ha mostrado un vídeo de Moreno de 1998 en el que habla de algo que continúa muy de actualidad, el machismo.

“Cuando una persona, un joven de mi edad, tiene relaciones de manera periódica con distintas mujeres es una cosa comprendida y aceptado por el entorno, por nuestra generación”, comenzaba el presidente andaluz ha explicar en las imágenes. ”

“Pero si una mujer lo hace, y lo hace de manera periódica, espontánea y con distintos hombres es tachada con calificativos peyorativos. Todavía hay una carga machista en esta sociedad, y todavía nosotros somos herederos de esa carga machista. Y es la que tenemos que combatir, porque a la hora de examinar, a la hora de juzgar, juzgamos a un hombre distinto a una mujer”, expresó entonces Moreno.

Al concluir el vídeo el presidente no pudo evitar exclamar: “Qué mayor que me he puesto ya”. “Ha ido a mejor, ha ido como Benjamin Button”, ha bromeado entonces Pastor.

Además, la periodista ha destacado que en el caso del presidente Moreno no es que sorprendan esas palabras para quienes conocen ya su trayectoria. “Pero ese discurso en favor de la igualdad no siempre se acompaña en otros dirigentes de su partido o incluso en quienes les han apoyado desde fuera como es el caso de Vox”, ha matizado Pastor entonces.