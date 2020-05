Autonomías infantiles

El problema, la clave del esperpento, es que el control de las residencias geriátricas corresponde a las comunidades autónomas, así como toda la política regional en materia de sanidad y salud pública. Si no hay UCIs bastantes, si no hay protectores faciales, mascarillas, batas, guantes, sábanas, toallas, papel higiénico, alcohol, empapadores, toallas, pañales, si no hay suficiente medicina preventiva, políticas de sanidad medioambiental, prevención epidemiológica, preparación y protocolos para epidemias y pandemias, si no hay una integración entre pacientes crónicos y el sistema sanitario… todo eso, y mucho más, es una competencia exclusiva, y por lo tanto una responsabilidad de los gobiernos y parlamentos regionales.

Como lo es poner al frente de estos servicios a personas cualificadas y no a cualquier correligionario al que de le deba un favor orgánico o lo pida un cuñado. Hay un fallo generalizado, que han detectado grandes expertos de indiscutible probidad en gestión y políticas de sanidad: el abandono tarambana e imprudente de la salud pública, porque la precaución y el evitar riesgos no tiene primeras piedras para salir en las fotos, vídeos que colgar en YouTube ni grandes edificios que meter en el circuito económico. El asunto no está solamente en construir más hospitales, sino en dotarlos de los servicios y el personal adecuado y de unos objetivos más acordes con las necesidades. El resultado de no hacerlo así es la situación actual.

Isabel Díaz Ayuso, aunque a veces lo parezca, no maneja una casita de muñecas, como Quim Torra no maneja una casita de muñecos. El descontrol de las residencias, la falta clamorosa y humillante de asistencia médica a los pacientes allí internados, la cruel comercialización de la vejez… todo eso son responsabilidades exclusivas de las autonomías. Nada tiene que ver el Gobierno de la nación, que sólo, excepto en los estados de alarma, excepción o sitio, asume funciones que no son suyas de ordinario y con carácter temporal. Y no hay colores en la culpa. Todos los partidos han mirado para otro lado alguna vez o todas, pero no todos los partidos han sido tan fulleros en igual medida como para echarle la culpa a sabiendas a quien no la tiene.