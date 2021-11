Ayuso dice que no "hará nada" contra Casado pero añade: "No dejaré de dar la batalla ni por comodidad"

Ayuso, que no se ha movido de su postura ya conocida, ha querido circunscribir la crisis interna, que no ha negado, en algo normal cuando hay períodos congresuales. “En cualquier partido político pasan situaciones de este tipo. Lo que creo que hay que pensar cómo se sale de esto. Yo tengo claro que unidos y pensando en el interés de España”, ha asegurado.

Preguntada por si cree que molesta en el PP, Ayuso ha asegurado que no cree que sea por eso pero ha dejado este mensaje: “Yo he sido una persona de este partido, no estaría en otro, esta es mi casa y soy leal a mi organización y a las personas que han confiado en mí. Ahora también con Pablo Casado. Pero sí que es cierto que soy una persona con criterio propio y eso me va a acompañar toda la vida. Yo cuando digo lo de libre no es una pose. Soy una persona libre”.

Después de argumentar que esa “libertad” de la que presume se ve en gestos como el de convocar elecciones el 4 de mayo, Ayuso ha puesto en valor las urnas asegurando, como ya hizo hace unos días, que “a mí la urna me da mucha más libertad que los despachos”.

“Entonces, soy del PP, tengo claro dónde estoy, cuál es mi sitio, cuál es mi gente, cuál es mi proyecto, pero también tengo criterio propio”, ha añadido. “Me conocen, siempre he sido así”, ha proseguido Ayuso preguntada por su perfil poco dócil.

Y ha asegurado que aunque “nunca haría nada en contra de las personas que me han puesto aquí” y que cree que “ir de verso suelto en realidad es ser desleal y no es mi caso”, pero “soy una mujer libre, independiente, nunca voy a hacer nada que sepa que va a pesar en mi conciencia, nunca dejaré de dar las batallas, ni por comodidad”.