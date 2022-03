Ayuso, a la yugular de Casado: invoca a Barberá y pide expulsiones

Europa Press News via Getty Images

Levantó la mano Isabel Díaz Ayuso. Todos expectantes. Y fue la más dura de todos contra el líder saliente, directa a la yugular, no le perdona nada. Quería que quedara todo claro. Ha llegado a invocar incluso a la fallecida alcaldesa de Valencia: ¿Cuántas Rita Barberá se puede permitir el PP?, ha llegado a preguntar, según fuentes del PP.

Además, según fuentes de su entorno, Ayuso ha sentenciado: “Y por eso estamos así en las encuestas. Lo que estaba pasando en la casa va mucho más allá de lo sucedido conmigo. Y por eso hay muchos afiliados y dirigentes agraviados por todo el país, a los que se les ha negado la voz si no se dejaban controlar por el mando, a los que se trataba como a intrusos en su propio partido”.

“Ojalá se hubiera investigado con tanto detalle a Pedro Sánchez y a otros gobiernos de la izquierda como a miembros del partido, a la Comunidad o a mi familia. Los socialistas, sólo en el gobierno de Moncloa, dilapidaron más de 300 millones de euros en compras defectuosas de material sanitario ¿Por qué creéis que hay tantos dirigentes en otras regiones que no dicen nada de todo esto?”, ha continuado.

Con esta idea: “La Comunidad de Madrid, fuertemente castigada durante la primera ola y ante la inacción del Gobierno, tuvo que hacer lo imposible para conseguir material con el que proteger a los sanitarios y salvar vidas. No nos gastamos el dinero del contribuyente en prostíbulos o mariscadas. Peleamos los cierres ilegales de Madrid, demostramos al país la clase de gobierno que tenemos”.

Se ha defendido ante la cúpula del PP: “Mi Consejo de Gobierno jamás hizo otra cosa que actuar con rectitud y gran profesionalidad. Jamás benefició a ningún familiar y menos, mío. Ni familiar, ni amigo. No encontraréis un ejemplo que me desmienta. El contrato famoso, del que se ha estado hablando en cada redacción porque había una misión encargada desde esta casa para que se supiera fue un contrato ajeno a mí. Me enteré en la séptima planta de su existencia un año y medio más tarde. Jamás medié en él”.