Aznar, el enterrador de Pablo Casado

Otra circunstancia obvia: Aznar tuvo siete años para llegar al poder y ganó por 300.000 votos, pese a lo que arrastraban los socialistas, como la corrupción, los GAL, Roldán, etc. A Casado no le dan ahora ni dos años. No son situaciones comparables ni mucho menos.

En las recomendaciones —tan obvias— que hace el expresidente del Gobierno a su sucesor en el partido, hay olvidos muy tramposos. Esos mismos que hacen que el personal se pregunte si Aznar va con Pablo o con Santiago. Aparca el exlíder muchos datos y no porque este senil. Más bien porque parece haber comprendido que Casado no es el adecuado y le va a dejar caer lentamente, mientras él juega a la ambivalencia y asistirá al entierro con toda pompa.

“Si en seis meses no toma cartas en el asunto, se sientan y dan una pensada profunda, el PP estará muerto. Estamos ante el colapso de la derecha moderada a manos de la extrema derecha. No hay margen de maniobra. Pablo, lo primero que tienen que hacer es resolver el conflicto entre sus dos almas: la derecha sensata de Núñez Feijoo (Galicia), Moreno Bonilla (Andalucía) y Fernández Mañueco (Castilla y León) y la de Isabel Díaz Ayuso (Madrid). Puede haber una escisión de esta, que se acerque a Vox. Si no lo hacen, la cosa va a resultar al revés de lo que vivió Aznar, la extrema se come a la moderada. Esa es otra de las distorsiones que le está colando Aznar a Casado. Y sí, al expresidente, Fraga le dio más de la mitad del trabajo hecho”, reflexiona un antiguo asesor de Mariano Rajoy.

“No, Pablo no lo tiene fácil y además, al ser el heredero de Aznar en las primarias y ganar, se quedó sin los sorayos, que tenían la masa crítica para hacer un proyecto y pensar en cómo frenar a Vox. Le quedó FAES, pero al cargarse a Cayetana Álvarez de Toledo, también se ha quedado sin sustento intelectual con que vestirse, aunque solo fuera como disfraz. No tiene gente alrededor, en su equipo próximo, capaz de hacerle pensar. El único es el mismo, que sí que es un animal político, pero en tiempo de descuento”, explica este exministro, alejado de la vida política que ha regresado a su despacho, pero que observa muy preocupado y pesimista la situación.

Porque para cuando Aznar remata la unidad del centro derecha, Fraga ya había recogido entre los restos de UCD —liberales, democristianos, etc— más la Alianza Popular. “Don Manuel logra aparcar a la extrema derecha de Blas Piñar (Fuerza Nueva) y a sus otros seis compañeros. Aquellos de los siete magníficos, prebostes exfranquistas, entre los que se encontraba él y su Reforma Democrática, Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español), Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española), Laureano López Rodó (Acción Regional), Enrique Thomas de Carranza (ANEPA), Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española) y Licinio de la Fuente (Reforma Social). Total nada. Ahora es al revés: la extrema derecha de Vox es quien avanza inexorablemente para tragarse el Partido Popular. Por eso, las cosas son muy diferentes”, insiste el colaborador del expresidente Rajoy.

Otro argumento sobre el negro futuro del actual líder del PP lo tiene uno de los hombres de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ahora retirado en su autonomía, donde tiene tiempo para pensar. “La reconstrucción del centroderecha es inviable con Casado, porque es el hijo de Aznar y este le está desautorizando. Pablo no tiene fuerza para emprender una tarea tan grande, dar un giro que evite que la reunificación de la derecha llegue desde Vox, porque está solo. No tiene equipo que piense a su alrededor, aunque sean buena gente”. Los tiempos van en su contra y recuerda al Partido Republicano, entregado a Donald Trump, o lo que ha hecho Marine Le Pen en Francia. “Ha quitado la caspa que arrastraba su padre, y ahí está. Solo que aquí no aparece un Macron por ningún lado”, lamenta.

¿Son Santiago Abascal o Iván Espinosa de los Monteros parecidos a Marine Le Pen o Trump? La pregunta provoca sonrisas entre los consultados. “Evidentemente, no. Por ahora. Espinosa de los Monteros tiene un apellido demasiado largo, suena como a Primo de Rivera. Y Abascal y Smith, con esos cuerpos militarizados que les funcionan muy bien en Instagram, quizá no culminen el éxito de Vox como presidente del Gobierno. Espero, pero lo van a dejar a las puertas, si el Partido Popular y su alma moderada no da un golpe en la mesa”, argumenta el exasesor de Rajoy.

“A los españoles, a la España de derechas, siempre nos han gustado mucho los señores firmes y aseados. Santiago Abascal puede avanzar y avanzará para tragarse al PP si los de Casado y Feijoó no reaccionan. Si no toman ya decisiones serias, con un giro estratégico clarísimo, pero no es fácil. Ahora, es probable que Abascal lleve a Vox a liderar la derecha —bueno, sería la ultraderecha—, pero no le veo de presidente del Gobierno. Alguien habrá en el camino. Y no, no me extrañaría nada que José María Aznar tuviera salud para asesorar en todo ese viaje. A Isabel Díaz Ayuso, a Cayetana Álvarez de Toledo y al propio Santiago Abascal”, remata la misma fuente.

Quedan dos años de Gobierno de coalición. Al PP de Pablo Casado solo uno, o como decía uno de los entrevistados, quizá seis meses si quiere sobrevivir al neoliberalismo de ultraderecha. Para otros llamado neofascismo.