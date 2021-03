Escuchar a #Aznar decir que está en SU DESPACHO de SU CASA...SOLO, y que no se quita la mascarilla por respeto a las recomendaciones sanitarias. Me molesta ,hasta el extremo, que tome al juez y a los abogados por imbéciles. Es una falta de respeto #JuicioCajaB #AudienciaNacional

Aznar dice, aparte de que no sabía nada de la #CajaB de su partido, que declara con la mascarilla puesta porque es respetuoso con lo que dice la autoridad sanitaria 😂😂. Yo, cuando hablo por teléfono desde mi casa no me pongo la mascarilla. ¡Qué raro es este tío!

Aznar: "yo respeto las recomendaciones de las autoridades sanitarias, igual que recomiendan no viajar, no salir de casa o llevar mascarilla. Yo soy respetuoso con las indicaciones sanitarias" 13 de Marzo de 2020, en pleno estado de alarma 👇 https://t.co/DcfLXTh98d

“Jamás he recibido un sobresueldo”, ha respondido tajante en su comparecencia. “No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni se lo que hicieron mis sucesores ni me interesa”, ha proseguido Aznar, que presidió el PP entre 1990 y 2004, a preguntas de la acusación Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Como hiciese en la comisión de investigación de la presunta financiación irregular del PP en el Congreso, Aznar ha rechazado estar al tanto de ninguna caja B: “Yo no he conocido ninguna contabilidad en B del PP, ninguna contabilidad paralela. No he conocido más contabilidad que la oficial”.