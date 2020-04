“Está escrito que…” se lee en la Biblia como sinónimo de “es verdad que…”. Efectivamente, es tanta la inherente credibilidad de la letra escrita que no desaparece del todo ni siquiera cuando el propio difusor del bulo reconoce que está mintiendo: esta semana pasada Alfonso Rojo propagó a través de su… ¿cómo llamarlo?... blog Periodista digital la especie de que Pablo Iglesias e Irene Montero se habían separado, y a pesar de que el propio… ¿cómo llamarlo?... libelista dejaba clarísimo de forma repetida que no existía el menor indicio de veracidad en dicho ¿cómo llamarlo?… texto, la ruptura conyugal de la maritocracia de Podemos comenzó a existir en la opinión pública, aunque sólo fuera como remota posibilidad. Que algo esté escrito sigue siendo prueba de que es verdad, incluso cuando está escrito con faltas de ortografía y sin poner la coma antes de los vocativos.

¿Y qué podemos hacer ante este colapso? No sé si me asustan más las soluciones que se proponen o no aplicarlas. Por un lado, ir más allá de los delitos de injurias y calumnias, y comenzar a frenar o incluso penar la difusión interesada de bulos huele a chamusquina, concretamente, a chamusquina del Ministerio de la Verdad y la Censura. Sólo en contextos bélicos -que no, que ahora no estamos en guerra- pudiera estar justificado. Y, por otro, ampararse en modelos teóricos y abstractos sobre la libertad de expresión individual, ignorando las circunstancias reales de un mundo en donde cada persona es una cadena de televisión que contribuye a intereses que la propia persona ignora, tampoco facilita un sueño apacible. De nuevo, como tantas otras veces, la disyuntiva entre pragmatismo y legalidad. No estaría de más que, mientras esta disyuntiva se resuelve, las autoridades sanitarias añadieran a las mascarillas y los guantes unas orejeras que detuvieran la propagación de bulos y metabulos entre la ciudadanía de Bulolandia. De uso voluntario.