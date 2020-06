No importa la tontería que te inventes.

Cada minuto nace un tonto que se la creerá.

(Atribuido a P.T. Barnum)

No importa cuán delirante sea la tergiversación acerca de la responsabilidad del actual Gobierno en la expansión del coronavirus. Cada minuto encontraremos en Twitter a alguien que la está defendiendo y cada segundo veremos subir el número de likes de dicho tuit. Invéntense la historia más rocambolesca acerca de las secretas motivaciones genocidas de Salvador Illa y Fernando Simón, sí, sí, no se corte, relaciónelas con Simón Bolívar, con Vladimir Putin, con los illuminati. Le apuesto a que en menos de cinco minutos doy con una cadena de Whatsapp en donde se defiende esa chifladura completamente en serio.

¿Se le ha ocurrido un tuit irónico muy ingenioso en donde lleva al límite del ridículo la exageración sobre la culpabilidad de Sánchez, en el obvio supuesto de que el lector entenderá que lo que está defendiendo es lo contrario de lo que parece? ¡Deténgase, insensato! Ni se le ocurra publicarlo. Malos tiempos para la ironía. Alguien debería investigar si, junto al gusto y al olfato, la infección por coronavirus ataca también a la comprensión lectora.

Irene Montero sabía perfectamente que la manifestación del 8-M provocaría decenas de miles de muertos, pero su radicalismo feminazi le hizo mantenerla. Que pudieran morir sus votantes y correligionarias no la detuvo. Que pudiera morir su familia no la detuvo. Que pudiera morir ella misma no la detuvo. Que marchas similares tuvieran lugar en la mayoría de los países de nuestro entorno es irrelevante, porque lo que importa es lo que pasa aquí, no lo que pasa fuera.