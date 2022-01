La delirante explicación de Casado cuando le preguntan por qué no comparece desde una macrogranja

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a reiterar su exigencia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cese al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su entrevista en The Guardian en la que criticaba las macrogranjas y destacaba los beneficios de la ganadería extensiva. No obstante, el dirigente del PP ha realizado esta petición desde una explotación de ganadería extensiva en Navas del Marqués (Ávila).

Ante lo que ha podido ser interpretado como una contradicción, los periodistas le han preguntado a Casado cuál es su posición sobre las macrogranjas. La explicación ha sido, ciertamente, desconcertante. Casado ha comenzado esgrimiendo que “lo primero, he venido a mi pueblo de adopción y no hemos podido ir a una macrogranja porque aquí no hay macrogranjas” a lo que ha añadido, entre titubeos, “eh, lo cual, eh, es algo... bastante evidente, pero en Castilla y León hay granjas y granjas grandes”.

Así, ha proseguido indicando que desconoce si hay “macrogranjas por el número de cabezas de ganado”, pero sí que hay “ganadería intensiva” -modelo de explotación a la que no ha acudido a realizar la comparencencia-, al tiempo que ha señalado que en ella no se maltratan a los animales y se cumple estrictamente la normativa nacional y comunitaria.

La explotación ganadera “de Javi”

No obstante, lo más desconcertante de esta explicación ha llegado cuando Casado ha proseguido justificando su presencia en una explotación de ganadería extensiva. “De hecho, lo más parecido que tenemos a una explotación de ganadería intensiva que tenemos aquí es la de Javi”, ha comentado Casado saludando a una persona que en ese momento se encontraba fuera de cámara.