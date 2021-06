Chándal o tacones: ¿qué quieren los españoles en el posconfinamiento?

Las propuestas de las marcas de moda para la próxima temporada lo confirman: se acabaron los chándales, las sudaderas, los leggings, el confort chic y las deportivas para todo.

Las colecciones para este próximo otoño-invierno apuestan porque la nueva normalidad suponga el regreso del glamour, la sofisticación, los colores vivos y el brilli-brilli.

Las proposiciones de los creadores no hacen otra cosa que satisfacer los deseos de los clientes. Después de muchos meses de contención, discreción y comodidad, queremos dar de nuevo vida a nuestros armarios. Así lo confirman los datos del último estudio sobre hábitos de consumo y tendencias posconfinamiento realizado por Klarna, la compañía sueca de buy now pay later —compra ahora, paga después— y la fintech mejor valorada de Europa.

Según esta encuesta, el 87% de los consumidores españoles está esperando a que termine la pandemia para renovar su armario —por encima del resto de consumidores europeos— y más de la mitad de ellos, el 61%, afirma que se arreglará más a menudo que antes de la pandemia.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio:

1. Seremos más atrevidos y creativos a la hora de vestir

Según se acerque la normalidad, la mayoría de nosotros parecemos dispuestos a probar nuevos estilos, introducir más colores y arreglarnos más.

Un 60% de los que han participado en el estudio cree que comprar ropa será más importante para ellos cuando acabe la pandemia que antes.

