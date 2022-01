Todo sobre Chanel, la cantante que dio la campanada en el Benidorm Fest

conclusión: CHANEL A EUROVISION, no nos hemos visto en otra, es el momento, es la esencia, es la única actuacion con la que se ha caído el escenario y es quien debe ir (a falta de ver las de mañana) el público dais vergüenza y tenéis el resultado que merecéis venga un beso 💋

Chanel ES espectacular. Cómo canta, cómo baila, no falla en NADA... Pero ya. Para es un concepto muy visto y yo espero que con lo que tenemos este año... El #BenidormFest se lo lleve otra

¿Quién es Chanel?

El nombre de Chanel no es artístico: su madre decidió llamarla así cuando estaba embarazada de ella, tras quedar impresionada por Coco Chanel, pionera en el mundo de la moda.

Nacida en Cuba en 1991, Chanel Terrero reside en España desde muy corta edad; con tres años se trasladó con su madre a Olesa de Montserrat, en Barcelona. Desde pequeña dio clases de canto, interpretación y gimnasia rítmica y en la actualidad no solo es cantante, sino que ha participado en varios importantes musicales y en series de televisión.

“Con todo trabajo he sacado algo que aprender. En la producción diaria, a memorizar. Cuando me duchaba, me ponía los textos fuera de la mampara para lograrlo. En Águila Roja, mi primera serie, aprendí las técnicas: las marcas en el suelo, ir a favor de la cámara. En El Continental, a trabajar con planos cerrados como en el cine...”, contó en 2019 en una entrevista en El Periódico.