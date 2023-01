Cinco claves para recuperar el bienestar y la forma física después de los excesos

1. Decir no a las dietas milagro

2. Volver a la alimentación sana y equilibrada

Durante estas primeras semanas, recuperar esos nuevos hábitos y rutinas puede costar así, que es importante, explica la nutricionista, ser consciente de que en la planificación está la clave. “Y por supuesto, no poner el foco en el corto plazo sino en el medio plazo. Al día a día, cuando nos sea fácil. Hay veces que vamos a lo que más nos cuesta, por ejemplo, los desayunos. Pues entonces mejor no empezar por ahí y hacerlo entonces con la cena: te haces tus verduritas, tu proteína a la plancha... Eso permitirá que todo lo demás se vaya recolocando”, aconseja.

3. Cuidar la microbiota

“En estos días llegan a la consulta muchas personas con problemas digestivos: hinchazón, descomposición, estreñimiento, gases... Pues ahora toca cuidarla haciendo descansos digestivos, que es lo que no hemos podido hacer. Cuando estamos hinchados, es muy importante hacer solo 2 o 3 comidas al día, y no las 4-5 que se hacen habitualmente. Cuando la microbiota no está bien, lo notamos. Es muy importante educar en que no pasa nada si comemos dos o tres veces al día, y no pasa nada porque te saltes un desayuno o una cena”, concluye la nutricionista.