Las claves de la "absurda" polémica sobre los fijos discontinuos

El PP ha puesto esta semana la diana de sus críticas en la figura de los contratos fijos discontinuos , que tienen aquellos trabajadores que mantienen una relación laboral con una empresa pero que no realizan su actividad de manera continuada. El núcleo de la polémica se encuentra en que estos trabajadores, cuando están “inactivos” no cuentan como parados en las estadísticas, aunque sí que pueden cobrar una prestación por desempleo.

Aunque Elías Bendodo, coordinador nacional del PP, diga que la no inclusión de estos trabajadores en el paro es algo que antes no ocurría antes , lo cierto es que esta particularidad estadística es así desde 1985 sin importar el color del Gobierno de turno, según fuentes del Ministerio de Trabajo en declaraciones a El HuffPost.

Las fuentes de Trabajo consultadas han remarcado que aunque los fijos discontinuos no se contabilicen como parados en la estadística, cuando no trabajan sí causan baja en la Seguridad Social, que en estos momentos registra cifras históricamente altas.

¿En qué se diferencian de los contratos temporales?

Melle se refuerza esta idea precisamente en el punto de la seguridad. “Quedarse sin empleo es una cosa durísima para una persona, pero también para la economía. Si no tienes la seguridad de volver a trabajar no te arriesgas a nada y no consumes, todo se resiente. Los fijos discontinuos tienen una garantía de estabilidad, saben que les van a llamar de nuevo y mientras no trabajen pueden cobrar una prestación. Al final no están desamparados nunca”.